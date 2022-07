Puglia, gli uomini di Emiliano tra sesso e concorsi truccati. Ecco le intercettazioni che inchiodano i fedelissimi del governatore. E lui tace. DAL OPPOSIZIONE : “Speranza mandi gli ispettori”

Mentre il governatore magistrato Michele Emiliano ancora tace sull’ennesima inchiesta che ha travolto uomini da lui nominati ai vertici delle agenzie e controllate regionali, il Pd lo copre.

«Le condotte delineate durante lo sviluppo delle attività operative spiegano nell’interrogazione si sarebbero sostanziate nella promessa di posti di lavoro da parte di alcuni pubblici ufficiali, in cambio di plurime utilità (anche sessuali), nel collocamento di persone in posizioni strategiche di svariati Enti pubblici».

L’ordinanza sull’inchiesta Re Artù è costruita su 8 capi d’imputazione che vanno da assunzioni in sanità per in cambio di sesso, accreditamenti di ospedali privati per posti di lavoro, e concorsi truccati per soldi, cozze e aragoste. Un capitolo riguarda i consorzi di bonifica, enti commissariati per un buco di bilancio attualmente di 160 milioni di euro ma che continuavano ad assumere amici truccando i concorsi pubblici.

Il gip scrive che Totò Ruggeri (ex assessore regionale di Emiliano, oggi da lui messo nel cda di Acquedotto Pugliese) riusciva per il tramite dei commissari ad acta nominati da Emiliano, ad interagire con i componenti della commissione esaminatrice del concorso bandito nel 2019 per l’assunzione presso il Consorzio di due geometri.

Tutto è descritto nelle 330 pagine di intercettazioni, con colloqui di questo calibro:

Renna: «Questo ha il punteggio proprio basso come titoli, per cui non ha risposto quasi a niente, ma anche se li diamo… comunque arriva giusto ad essere idoneo».

Ruggeri: «Allora fatemelo arrivare qui intanto».

Renna: «Arriva… 70 qua arriva non ci arriva a 74, come cazzo fa ad arrivare a 74…».

Ruggeri: «Tocca cambiare… dicendo che ha fatto ricorso… per farlo arrivare qua… prima di sto cazzo di Favale. Chi cazzo è sto Favale? se ne può andare a fanculo ed entra».

Renna: «Allora questo… questo lo liberiamo… 12 punti dobbiamo recuperare».

Ruggeri: «Prima de lu Marinaci, mettilo prima de lu Marinaci».

Ancora Ruggeri in un altra telefonata: «Mi hai fatto fare un casino guarda, una parola non ha detto… gli abbiamo messo Il massimo al colloquio 60 e non ha detto una parola… non ha detto una parola…».

«Emiliano e il pesce nella vasca da bagno. Marzo 2012, con l’ex toga che si scusa. “Non dovevo accettare quel pesce chiedo scusa a tutta la città, è il più grande dolore della mia vita”. Il sindaco di Bari Michele Emiliano, finito nell’inchiesta corruzione e appalti, si difende in conferenza stampa mostrando i regali ricevuti in questi anni: “Ho sbagliato ad avere rapporti così stretti con i Degennaro, ho sbagliato a mettere la figlia in giunta. Ma sono una persona per bene”».

