Salvini: “Senza M5s si va al voto”Ma questo parla ancora? Dovrebbero essere i tuoi stessi amici a consigliarti di stare zitto

CIOE. 5 Stelle e Lega in piena isteria elettorale. Mancherebbero 8 preziosi mesi alla scadenza naturale. Tante cose da fare. Se si preferisce lo stallo per 5-6 mesi non si venga a parlare di risposte da dare agli Italiani. Auguri. Ma.Salvini dovrebbe sapere che il governo ha i numeri per continuare anche senza i voti del superstiti paralemtari grillini. Se vuole andare alle elezioni ritiri dalla maggioranza i suoi e non scarichi sul restante la causa della caduta del governo.E vada a quel paese, sa benissimo che se cade il governo Draghi ha già detto che lui non sta a fare il zimbello di nessuno, e che si va a casa, e Salvini sa benissimo che i suoi elettori lo puniranno, lo dice per mettere le mani avanti, nella realtà lui spera di avere il tempo di rimediare alle cavolate fatte e che tanti consensi gli ha fatto perdere

Salvini: “Senza M5s si va al voto”Per il leader della Lega, se i 5 Stelle uscissero dal governo, non ci sarà un altro esecutivo, meglio dare “parola agli italiani”

“Lo ha detto anche Draghi, senza i 5 Stelle non ci sarà un altro Governo. Se i 5 Stelle faranno una scelta, parola agli italiani”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera, rispondendo a chi gli chiede cosa farà la Lega se il M5s non votasse il dl aiuti al Senato e lasciasse il governo. “Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile”, aggiunge il leader della Lega. “Meglio far parlare gli italiani e fare 5 anni tranquilli – aggiunge – che mesi sulle giostre, sulle montagne russe”.

“Noi siamo assolutamente leali, senza la lega questo governo non sarebbe nato. Noi non facciamo casino, non frigniamo, non mandiamo letterine, non chiediamo favorini”, ha chiosato. La Lega chiede, aggiunge, “pace fiscale, azzerare la legge Fornero, incremento della soglia minima per la flat tax, quindi ho ben chiaro in testa che saranno mesi complicati e la Lega c’è se il governo si occupa di pensioni, sicurezza, innovazione. Se si va avanti a litigare, a dare mance e mancette non fa il bene del Paese. Io ho le idee chiarissime, a differenza di altri siamo assolutamente detereminati. Non vedo l’ora che gli italiani tornino a dire la loro ma nel frattempo riempiamo questi mesi di cose utili”.

Salvini: "Senza M5s si va al voto"Ma questo parla ancora? Dovrebbero essere i tuoi stessi amici a consigliarti di stare zitto

