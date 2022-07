Un passo alla volta ma un obiettivo chiaro: Putin ed il suo regime devono fare la stessa fine di Mussolini e di Hitler e dei loro regimi.”

Durante lo scambio, privato ed amichevole, abbiamo discusso un suo post “timoroso” di cosa le conseguenze della guerra in Ucraina possano essere.

Molto onesta la sua reazione: ho paura, quanto succede mi incute timore e vorrei che ne uscissimo. La paura, la nostra paura, il nostro attaccamento alla “comoda vita” raggiunta in questi decenni grazie al terribile “neolibersimo” (definizione insensata, la parola giusta e’ liberta’) ora in grave pericolo.

Siamo tutti preoccupati, decisamente. Da un lato e’ oramai palese che il regime di Putin e’ una vera minaccia per tutto il mondo, non solo per noi europei. Dall’altro noi arriviamo impreparati ed illusi al confronto, malati di denial: dal nucleare all’uso delle armi, settori ampi dell’Occidente continuano ad auspicare il suicidio collettivo.