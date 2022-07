IL CASO DI GIURGINO MOSTRA UNA RAI ALLO SBANDO PIU TOTALE..

MICHELE ANZALDI.Il modo in cui è stata gestita la situazione professionale di uno dei volti più noti dell’informazione Rai, come Francesco Giorgino, mostra un’azienda totalmente allo sbando. A pagare, però, sono gli italiani che con il canone finanziano il servizio pubblico. In quale altra azienda un giornalista verrebbe fatto crescere in 30 anni di professione, da redattore ordinario fino a vicedirettore del Tg1, volto dell’edizione di punta delle 20, a lungo in un ruolo delicato e importante come quello di capo del politico del principale tg dell’informazione pubblica, e poi di fatto costretto ad andarsene di fronte ad una richiesta insensata come tornare alla casella iniziale, ovvero alla rassegna stampa del mattino? Che senso ha avuto far crescere professionalmente Giorgino per poi parcheggiarlo in una direzione fantasma come quella per l’Offerta informativa, di cui si ignora la funzione, senza che abbia più ruoli operativi nella prima linea dell’informazione?

Lo dice chi, come il sottoscritto, in passato non ha mai risparmiato critiche anche allo stesso Giorgino, ma il modo in cui è stato trattato mostra una gestione aziendale che è il contrario dell’oculatezza economica. Nessuno investirebbe per anni su un capitale umano per poi abbandonarlo nel dimenticatoio. O quantomeno nessuno che poi dovrebbe rispondere dei soldi investiti. In Rai, invece, sperperi e sprechi continuano indisturbati perchè a pagare è sempre pantalone.

Se, peraltro, fossero vere le voci che vorrebbero Giorgino in questo momento coinvolto in una situazione familiare molto difficile e delicata, ci sarebbero anche profili giudiziari pesanti, nel silenzio incredibile del Cdr e dell’Usigrai.

