Di fronte a questi dati inconfutabili affermare che il RdC è una misura sbagliata non significa disinteressarsi della povertà, ma l’esatto contrario. Io non ho bisogno, come qualcuno, di piantare bandiere ideologiche e di fare proclami propagandistici dai balconi. Io so bene da che parte sto e per chi mi batto. E proprio per questo pretendo che i soldi pubblici siano usati per misure che aiutino davvero le persone indigenti a superare la condizione di emarginazione in cui vivono.