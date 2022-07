Renzi A TG2 POST.Governo: “Dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Conte”

“E’ un dibattito lunare, stiamo dietro al Sor Tentenna Giuseppe Conte. Non si capisce che vuole fare. Vuole uscire? Vada, ciao ciao. E’ una situazione disgustosa”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Tg2 Post.“Sta succedendo nel mondo di tutto. Di fronte a queste dinamiche noi abbiamo bisogno di un ombrello ed abbiamo Mario Draghi.”

“L’Italia ha mille problemi, ha un problema di energia, un problema di siccità, di potenziale carestia, e c’è un’inflazione che picchia. Uno può dire, ‘usciamo dal governo’, noi l’abbiamo fatto, ma bisogna ritirare i ministri, ci vuole un atto di coraggio, cosa che Conte non conosce”. Perché si comporta così? “Perché è disperato”, risponde Renzi. “Se Conte va all’opposizione il suo posto lo prende Di Battista. Se resta fa una figuraccia”.

“Pd e 5 stelle, dopo quello che è successo, non potranno andare insieme alle prossime elezioni. La credibilità del M5S è pari a zero” dice Renzi.

“Sono in riunione da stamattina, è una telenovela, una fiction, un clown che non fa ridere. E’ ridicolo – attacca ancora l’ex presidente del Consiglio, parlando della possibile uscita del Movimento 5 Stelle dal governo – noi stiamo dietro a una telefonata”, quella tra Conte e Draghi.

Renzi prevede che “i 5 Stelle faranno retromarcia. Hanno troppa paura di andare a casa, faranno prevalere l’istinto di sopravvivenza, perché molti di loro passerebbero da 15mila euro al mese al reddito di cittadinanza”.

Renzi: “È una tarantella, meglio votare”

Letta: “Crisi ora paradossale”. Salvini: “Basta ricatti”

“Se il governo fa le cose va avanti, se va avanti con ricattini e litigi no. Se i 5Stelle non votano un decreto della maggioranza, fine, parola agli italiani. Si va a votare”. Lo ha detto, ieri, il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Se vanno avanti così – ha aggiunto l’esponente del Carroccio – mi pare che la strada sia segnata, lasciamo perdere altre robe strane”.

L’Italia “ha bisogno di un governo, non di precipitare a elezioni a ferragosto”, ha detto, dal canto suo, il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari Dem nella sala della Regina a Montecitorio. “Nel momento in cui il governo mette al centro della sua azione la lotta alla precarietà credo sarebbe paradossale mettere in crisi l’esecutivo” ha proseguito Letta.

“Il governo non può andare avanti come negli ultimi due mesi. Se così deve essere, meglio la crisi”, ha dichiarato invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista a Il Giorno. “Se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare” ha concluso.

