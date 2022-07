DRAGHI VI INSEGNA COME A POSCIARE SUI MURI.

TANTI SI CHIEDONO PERCHE DREGHI A DATO LE DIMISIONI PUR AVENDO LA MAGGIRANZA SENZA LA SETTA DI GRULLANDIA.

Perché in una situazione come quella attuale vorrebbe dire non poter più fare niente. E’ una valutazione politica. Fino ad oggi Draghi aveva abbastanza forza politica per trattare con i partiti e portare avanti delle iniziative.

Da domani, se retrocedesse pur di far rientrare i 5 stelle o se si trovasse una maggioranza ridotta di partiti riottosi che sanno che a far casino si ottiene qualcosa, ad ogni iniziativa, decreto, norma si avrebbe il distinguo di uno o dell’altro e si bloccherebbe tutto, perché Draghi non avrebbe la forza politica per mediare in modo costruttivo.

Bene benissimo ha fatto Draghi. Siamo un paese ingovernabile. Troppe lobbies che sono sotto l’ala della setta di grullandia,che governa l’interessate solo al loro piccolo tornaconto.

Tassisti, balneari, pensionati che prendono poco di pensione senza aver versato i contributi, liberi professionisti, artigiani imprenditori vessati dal fisco che non hanno mai pagato il dovuto, tutti a chiedere senza voler dare. Abbiamo capi politici che fanno ridere o meglio pietà per miopia e ignoranza, Conte, Salvini, Berlusconi, ma anche Letta e la Barbi nazionale.

Abbiamo una scuola ridicola senza somari e tutti promossi.

Strade piene di buche, una sanità che ci cantiamo sia tra le migliori, imprenditori che alla prima occasione vendono tutto, in settori poi a elevata tecnologia.

I nostri vanti sono la cucina, le scarpe, e massimo tecnologico i mobili.

Salvo rare rarissime eccezioni,

Per non parlare dei sindacati che vanno a braccetto con i politici e che sono riusciti a far fallire anche Alitalia, abbiamo una capitale da terzo mondo, etc etc

È colpa nostra solo nostra se siamo quello che siamo e se non cambieremo mai salvo finire come L’Argentina o il Venezuela o peggio la Bielorussia.

Questo era uno sfogo tanto alle prossime elezioni metteremo il paese in mano al peggio che abbiamo a stare ai sondaggi. Speriamo che almeno Di Battista resti a casa!

Grande coglione! Quale miglior uscita di scena per il grande mullah della mucillahgine peristaltica, se non quella di farsi saltare per aria in conferenza stampa? L’anno prossimo la catena McDonald’s potrà disporre di un sacco di ragazzi meravigliosi in cerca di lavoro per friggere le patatine.

Ma se credete che la stagione dei botti italiani sia finita qua, aspettate di vedere la prima prima minestra italiana lanciata in orbita dall’esplosione dello spread.

Dai Mario, goditi le vacanze, ci rivediamo dopo le ferie e per rilanciare il bene del ITALIA tra sei mesi.

Conte voleva fare ammuina per mettersi in mostra e riprendere un po’ della visibilità che stava perdendo il partito. Ha perso il controllo dei gruppi parlamentari (che non ha mai avuto) e la situazione gli è sfuggita di mano. D’altronde è stato il suo datore di lavoro a dire che “non ha visione politica e capacità organizzativa”; e una persona cosi non può cavalcare una tigre, al massimo un cavallino da giostra.

Dall’altra parte non c’era un altro Conte, uno che pur di restare in sella cerca i “responsabili” in parlamento e non importa se poi il governo non potrà fare alcuna azione, basta esserci lì costi quel che costi.

Dall’altra parte ci sono delle persone messe lì con uno scopo specifico che, visto che non può essere più realizzato, salutano e se ne vanno.

E cosi Conte si è ritrovato in faccia la responsabilità, per tutti tranne che per il Fatto Quotidiano e gli invasati ovviamente, e non può più usare il suo famoso calcio al barattolo per rimandarla dietro alla prossima curva sperando che le cose cambino.

Delle sorti del paese a qesti politici del KLICKA. E ANCHE A VOI CHE GLI VOTATE Non vi interessa assolutamente niente delle sorti del ITALIA. Ma ugualmente non potete essere entusiasti dessere rappresentati da persone cosi incompetenti (M5S) e che PRETENDONO DI governarci.DOVREBBERO STARE. Non in parlamento ma all’asilo. ultima modifica: da

