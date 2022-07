Enews 805 DI MATTEO RENZI

Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese. Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringere Draghi a dimettersi è l’ultima infamia.

Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista.

Ieri ho detto quello che penso in Senato. Trovate qui il mio intervento in Aula. E qui il mio passaggio televisivo a “Zona Bianca” di ieri sera. Altri passaggi televisivi sono sul mio canale YouTube.

Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce.

Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire. Siamo in mobilitazione permanente da qui a mercoledì – giorno del dibattito in Aula – per consentire che Draghi possa andare avanti. Faremo di tutto per avere un Draghi Bis libero dai condizionamenti che affronti le scelte necessarie al Paese. Chi vuole darci una mano può iniziare firmando questa petizione “Draghi resti a Palazzo Chigi” e facendola girare tra i propri amici e conoscenti.

Domani si terrà l’Assemblea Nazionale #007 di Italia Viva al Teatro Sala Umberto di Roma. Oggi si riuniscono i gruppi parlamentari che si rivedranno anche martedì prima della discussione in Aula.

Non sono mai stato così orgoglioso della battaglia in solitaria per mandare a casa Conte e portare Draghi a Palazzo Chigi. Ora serve un nuovo sforzo per evitare che l’esperienza di Draghi termini per colpa di Conte e dei grillini.

Chi vuole e chi può ci dia una mano. Grazie! Al lavoro, un sorriso,

Draghi resti a Palazzo Chigi (italiaviva.it)

Chiediamo a Mario #Draghi di tornare a Palazzo Chigi, per guidare l’Italia almeno fino alle elezioni del 2023. Sono pienamente d’accordo! Ed ho gia firmato la petizione,e mi auguro siamo in molti che lo facciano, di questi tempi oltretutto non è assolutamente possibile fare a meno di un pezzo da 90!!! come Draghi, persona di elevate capacità Politiche e finanziarie. Io mi auguro che non accada tutto ciò, se dovesse accadere, saranno guai seri per l’intera nazione, oltretutto non c’è NESSUNO con questi attributi. Da non dimenticare che se c’è attualmente rispetto per l’Italia dagli altri stati, lo si deve a Draghi.Anche se nessuno lo dice apertamente, la speranza di molti, cittadini/e, è che Draghi ci passi sopra e vada avanti. O, in alternativa, che si arrivi a un Draghi bis. Onore a un premier che si è dimesso. In un Paese in cui non si dimette mai nessuno. Un Paese dove la forza è misurata dalla quantità di resistenza con cui si rimane attaccati al proprio ruolo. Non esattamente un Paese di Cincinnati, il nostro…

Enews 805 DI MATTEO RENZI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo