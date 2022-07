Conte gioca sporco e Draghi si dimette. Mattarella respinge e manda in Parlamento il tutto. La vigliaccheria dei 5 Stelle li ha portati a dichiarare che non hanno sfiduciato il governo si sono solo limitati a non votare…i loro Ministri per coerenza potevano anche dimettersi prima del non voto ma figurarsi sarebbe stato un atto di coraggio. Finisce oggi una delle pagine più assurde e nefaste della nostra storia repubblicana. I danni fatti dal Movimento Cinque Stelle sono stati immensi e quello di oggi è il peggiore. Mi auguro che si trovi la capacità e la saggezza per proseguire con il Governo Draghi e che si esca da questa orrenda situazione. Il prossimo autunno sarà di quelli da far tremare i polsi. Un voto in autunno potrebbe essere un altro danno ed un grande rischio. Il popolo è sovrano ma i partiti hanno le loro responsabilità se questi scappati di casa 5 anni fa avevano il 33% ed oggi ormai dimezzati in parlamento e massacrati dai sondaggi hanno costretto Mario Draghi alle dimissioni sacrosante. Tutto questo ha un colpevole ed è Giuseppe Conte l’uomo spuntato dal nulla e che nel nulla tornerà. In sostanza resta ancora uno spazio per portare a casa la legislatura. I motivi per continuare sono tantissimi ed anche le ragioni per non perdere Mario Draghi. Stendo un piumino pietoso sul PD e sulla sua sindrome da Fortezza Bastiani. Per loro Conte era il capo dei progressisti e il M5S il futuro del campo largo. Non è così e non sarà mai così.

Questa situazione parte da lontano da quando è stata innescata la battaglia contro il politico migliore dal nome RENZI che avrebbe portato il nostro paese ad essere un paese moderno e con meno burocrazia. Ora forse cara gente .Quelli che osannavano Conte non vanno dimenticati e vanno tenuti a distanza,non sono affidabili ,e sono vecchi logori ,non possono far parte del cambiamento che finalmente diventa un passaggio obbligato. E Di Maio invece non va criminalizzato ;ha avuto l’umiltà di imparare la serietà e l’importanza della politica a prescindere da se stessi e a prescindere da molte interpretazioni del ruolo, fantasticate da lui e da molti suoi compagni grillini ..Non è poco in confronto all’ignoranza che ha circolato e circola nel Palazzo da anni .Mi piace dirlo in Azione + Europa,a tutti i parvenus chiacchieroni che si annidano spesso ,malefici come troll nei vari gruppi di discussione,con le presuntuose possibilità decisionali su chi farà o non farà parte ,su chi potrà sedere qui o là Azione non offre da sedere ,offre da pensare per realizzare ! Affrontare i numerosi problemi del Parse con Strumenti utili . Credo che la coscienza sugli Strumenti per il Fare siano la priorità .Devono essere nuovi e soprattutto efficaci ,ma anche abbondanti ,perché i problemi sono in abbondanza e non occorre quindi illudersi che sia una passeggiata ,buona per tutti coloro che cercano compagnia !

