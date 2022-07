Cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? mi scappa da ridere! MA SE NON SA NEMMENO DA CHE PARTE E GIRATO. E GLI SI CHIDE COSA VUOL FARE! DAI GENTE MANDIAMOLI A CAGARE.

Cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? La fazione interna che vuole mollare Draghi sembra maggioritaria, ma ne esiste ancora un’altra e Conte sta provando a tenerle insieme

Cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle???

Avrei una bella serie di suggerimenti su cosa fare…ma soprattutto su dove andare.

Cioè questi hanno fatto brutto a Draghi dando per scontato che calasse le braghe, senza nemmeno provare a immaginare come comportarsi nel caso agisse in maniera coerente con le sue parole (come ha fatto, dimettendosi). Surreale…

Non sanno manco loro cosa vogliono fare. Non l’hanno mai saputo.

Da sempre hanno rifiutato di riconoscersi in qualsiasi ideologia politica, hanno mischiato dei dilettanti “né di destra né di sinistra”, finendo ovviamente per fare il gioco della destra più becera e reazionaria. Non hanno struttura, non hanno cultura, ma perché dobbiamo ancora dargli ascolto? Non lo hanno mai saputo cosa vogliono. A parte i sussidi a pioggia pagati a debito, le facciate con lo spatolato, l’energia verde ma non sanno manco come funziona l’energia, la monnezza a Roma, infognarsi coi cinesi e mangiare nelle ambasciate russe

Ora, sciogliendo domani le camere (cosa che non avverrà) la prima data utile è 18 settembre solo in teoria. Il problema è questo: ammesso che si voti a ottobre, chi è sicuro che ci sia una maggioranza politica in grado di esprimere un governo in tempo per fare la Finanziaria? E se non ci fosse, chi fa la Finanziaria? Il Governo Draghi dimissionario con ciascuno che vuole una cosa diversa?

POI. Se ricordo bene i parlamentari maturano pensione dopo 5 anni. Quanti parlamentari M5$ mancheranno il traguardo per qualche mese? Chissà se questo aspetto avrà una influenza.

L’altra cosa da tenere in considerazione è che se anche rientra il mal di pancia dei 5 Stelle, potrebbe essere la Lega a fare saltare il tavolo, così da evitare una riforma elettorale che li penalizzi. OK una babilonia politica fatta da non politici ma da sciacalli.

Cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle? mi scappa da ridere! MA SE NON SA NEMMENO DA CHE PARTE E GIRATO. E GLI SI CHIDE COSA VUOL FARE! DAI GENTE MANDIAMOLI A CAGARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo