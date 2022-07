I MEDIA POPULISTI SOSTEMGONO CHE ORA TOCCA AGLI ITALIANI. La peggiore legislatura di sempre, non si vada oltre il Draghi 1.Anche se.La credibilità del premier potrebbe servire ancora alla Repubblica. Adesso basta, signori dei partiti. Tutto, ma proprio tutto, quello che si poteva inventare dal 2018 a oggi l’abbiamo visto. Ora tocca agli italiani.

NO NON SONO DACCORDO: IN UN PERIODO DRAMMATICO MONDIALE, MANDARE IN CRISI UNA LEGISLATURA, PER UN TERMOVALORIZZATORE. NO! E DOVEROSO METTERE PRIMA DELLA FINE LEGISLATURA IN SUCUREZZA DIVERSE SITTUAZIONI NAZIONALI E EUROPEE PER OTTENERE CIO CHE CON L’EU SI E CONCORDATO. PARLO DI UNA MONTAGNA DI MILIARDI,INDISPENSABILI PER UN ITALIA CHE GUARDA AD UN FUTURO PROFICUO RIFORMATO E SERENO PER IL POPOLO.

PERCIO Spiacente, ma se tocca agli italiani siamo fritti. Negli ultimi 30 anni abbiamo saputo esprimere, salve rarissime eccezioni, il peggio del peggio. Stiamo tentando di mettere in bozzolo anche la persona che ci ha salvato per anni col suo “per quanto basta” altrimenti la Troika era da noi già da anni. Ma ok, la memoria degli italiani è cortissima. Non so dire se in questa fase ci sia la zampaccia di Putin o qualche altra maleodorante zampa molto più vicina. Rimane il fatto che buttare Draghi dalla torre e tenersi quel bellimbusto di Conte, veramente si salvi chi può. PER QUESTO Non condivido l’affermazione .Ora tocca agli Italiani. ”questa legislatura merita una fine ingloriosa”. Qui, andando al voto in settembre, la fine ingloriosa la fa sicuramente il Paese, mentre nulla garantisce che il dopo voto faccia scaturire una situazione migliore. Basta leggere i nomi dei politici che si cita chi desidera al voto subito : gente che è già stata vista all’opera con risultati terribili per il Paese. Credo sia molto più utile all’Italia ed agli italiani che Draghi ( la formula la decida di concerto con il Presidente della Repubblica e con i partiti) resti per i decreti delegati necessari al Pnrr, per dare un contributo al raffreddamento dell’inflazione, per scrivere la nuova legge di bilancio. Poi si vada al voto anche in febbraio 2023.

