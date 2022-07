“Voto online”, “Dimissioni non chieste”. I 5S in tilt non sanno più che fare.Ore roventi in casa 5 Stelle. Scintille nel Consiglio nazionale: Crippa attacca Conte.

Beh ! Non hanno saputo cosa fare e quel poco che han fatto ha solo creato danni incommensurabili. Dilettanti allo sbaraglio.E pensare che all’interno del logo a 5s c’è la data del 2050 !!! O forse sarà il numero degli elettori che rimarrà loro da quì alle elezioni…gia dal lontano 2013 sapevo che non erano assolutamente affidabili, e qui abbiamo l’ennesima dimostrazione! quando gli italiani si sveglieranno? ma quando?????

DOPO IL COMICO E PER NOI ITALIANI DEAMMATICO PATACRAC “Il consiglio nazionale dei 5 stelle valuterà il da farsi”… ora detto così sembra che questo consiglio nazionale sia quello che gli americani chiamano brainstorm, una tempesta di cervelli, messi tutti all’interno di una stanza e non esce nessuno se non si trova una soluzione al problema. In realtà si riuniscono nella speranza di farne almeno uno di cervello pensante, ma temo con scarsi risultati, vedi riunione degli Stati generali dove l’unica certezza fu il menù a base di pesce.

Ma questi prima non votano la fiducia al loro governo e poi pretendono pure di non far dimettere i loro ministri e sottosegretari? Bisogna spiegare loro, ammesso che lo capiscano, che le Istituzioni sono una cosa seria non un luogo dove fare battute come ci ha abituato il loro guru…ma purtroppo credo che la logica che ispira la maggior parte dei grillini sia quella del vitalizio (ormai sicuro visto che, anche in caso di voto anticipato, questo non potrebbe avvenire prima di ottobre) al 24 settembre 2022. data che per loro è una festa e per i normali cittadini come me un funerale…

Magari avrebbero potuto aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno quando erano al Governo, ossia fino ad ora…Non so, è un’idea che mi è passata per la testa….Oppure, allearsi con il partito di Bibbiano per mantenere la poltrona, prima apostrofati con i peggiori epiteti da una senatrice a 5 stelle e poi dalla stessa abbracciati come i migliori compagni con cui lavorare…Oppure passare al gruppo misto per non perdere le prebende, o fondare un nuovo partito per combattere la casta…MA! Scusate ma il fatto che i ministri del M5S continuino a fare i ministri dopo che non hanno votato la fiducia al governo mi provoca qualche perplessità…. Il fatto il M5S debba decidere se ritirarli, dopo che non hanno votato la fiducia, me ne provoca qualcuna in più. Se poi si presentano alla prossima riunione del consiglio dei Ministri, dopo che non hanno votato la fiducia….spero davvero che trasmettano tutto in diretta. Voglio vedere le facce quando s’incontrano.

Mi auguro, per il bene dell’Italia, che si riesca a superare questa ennesima situazione di difficolta. Il Paese non la merita perché, al netto di tanti difetti, il nostro è un popolo capace di rimboccarsi le maniche, di lavorare e progettare il futuro. Ma per tornare a farlo dobbiamo smetterla di inseguire i pagliacci, di credere alle scorciatoie. Votare in massa per i grillini questo è stato: prendere una scorciatoia che non ha portato da nessuna parte. Se vogliamo essere onesti anche il governo Conte I era paralizzato dai loro No. Torniamo a pensare che la politica è una cosa seria, grazie.

