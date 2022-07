Crisi governo, Renzi: “Lotteremo anche nei minuti di recupero”

“Dobbiamo provarci e crederci fino all’ultimo. Anche nei minuti di recupero. La partita non è semplice, ma è in mano a Draghi. Deve decidere se venire in Parlamento e comunicare all’Italia cosa vuole ancora fare o mollare. Credo però che Draghi abbia un senso delle istituzioni straordinario e quindi c’è ancora margine perché resti”. Queste le parole di Matteo Renzi, intervenuto in diretta su Radio Leopolda durante lo speciale ‘Avanti con Draghi’.

“La petizione ha raggiunto quasi 70 mila firme di persone che non vogliono le dimissioni di Draghi. Dobbiamo arrivare a 100 mila entro mercoledì. Ma se dovremo andare alle elezioni ci andremo con l’orgoglio di chi ha portato Draghi a palazzo Chigi e mandato a casa Conte”, ha concluso Renzi.

Anche se nessuno lo dice apertamente, la speranza di molti, cittadini/e, è che Draghi ci passi sopra e vada avanti. O, in alternativa, che si arrivi a un Draghi bis.

Onore a un premier che si è dimesso. In un Paese in cui non si dimette mai nessuno. Un Paese dove la forza è misurata dalla quantità di resistenza con cui si rimane attaccati al proprio ruolo. Non esattamente un Paese di Cincinnati, il nostro…

E siamo qua in questa sittuazione per una ripicca su un termovalorizzatore presente in altre città voluto dal sindaco di Roma del PD altroché “cialtronate dei renziani “come si legge da certi comenti. Queste persone (bimbi e bimbe di Conte) vogliono essere mantenute, forse non sanno che le tasse le paghiamo tutti, per i poveri sono d’accordo, ma no quelli che non cercano più una occupazione tanto c’è lo Stato, che siamo tutti noi, che mi mantiene a discapito di veri bisognosi, disabili che non possono lavorare.