Renzi asfalta i 5s e prepara lo scacco matto al reddito e al super bonus 110% con regole non prevaricabili e super controlli. Il leader IV liquida l'”avvocaticchio”, svela le colpe dei 5 Stelle e lancia la petizione a favore di Mario Draghi: “Obiettivo 100mila firme”

Lá clínica o setta 5S é fallita! I pazienti, attoniti e smarriti, sciamano fuori alla ricerca disperata di un rifugio che li accolga. Non hanno strumenti per costruire altre forme di aggregazione e sono bersagliati dai milioni di sassolini che gli italiani si stanno togliendo dalle scarpe.

Serve ringrazia piuttosto per il gran lavoro che Renzi sta facendo. Una volta e per tutte ci ha tolto quei pagliacci dai piedi.

Troppi casini hanno combinato con il denaro dello stato (nostro) solo per prendere voti senza regole e accertamenti. RDC, 110% 2 truffe. Madornali. Hanno regalato soldi alla FIECCIA italiana

Spero proprio che il reddito di lazzaronanza e super bonus 110% vengano non eliminati, ma rivoltati come un calzino. Aggiustando i buchi con regole che non si possano prevaricare dai furbetti, scansafetice,mafiosi,marraiuoli,insomma il buco nero dei furbi ITALICI E NON.

Secondo me bisogna regolare tutte e due i provvedimenti perché sono due provvedimenti giusti ma come sappiamo bene in Italia quando c’è un beneficio i primi ad approfittarne sono quelli che non hanno bisogno. Siamo italiani gente che non ha niente a che fare con gli antichi romani o con tutti gli scienziati inventori e politici che hanno contraddistinto il nostro passato.Ora dobbiamo sorbettarci tutti i grandi approfittatori e le multinazionali che ci stanno spopolando e tra poco quando avranno finito non avremo più niente a no solo un grande debito che dovremmo pagare noi povera gente

ORA COME DI CONSEITUDINE DI VOI APPARTENENTI DEL SETTA M5S MI INNONDERETE DI INSULTI. Ma non inalberatevi bimbi e bimbe dl CONTELAQUALUNQUE, con tutti i rospi che Renzi, Italia Viva e tante persone perbene si son dovuti ingoiare quando il Pochette era osannato (avvocato del popolo, le bimbe di Conte ecc) e 5star e la macchina del fango picchiavano duro (Bibbiano, Tempa Rossa, ecc), ora che tanta gente ha aperto gli occhi, vuoi mettere la soddisfazione? Anche 100 post al giorno, ci vorrebbero, è liberatorio.CIAO BIMBI E BIMBE SETTARI DI GRULLANDIA.

