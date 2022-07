Ma non si vergogna neanche un pochino? prima lancia il sasso,ora nasconde la mano. MVAFC. Eessere immondo. Un bambino che fa i capricci, no, no, e no! Povera politica e poveri noi!

Ma questo più parla e più fa guai. Una reazione alle,umiliazioni? Ma che ti doveva fare, un balletto? Ma se hai passato 2 settimane e presentare richieste, domande poi a dire che non dovevano essere tutte esaurite, magari non subito. Ma sei fuori di testa? Fatti curare il S.Maria della pietà ha chiuso ma ci sono ottimi ospedali. Poverino hai perso la bussola. A furia di fare e disfare ti è saltato il cervello.Roba da IMBECILLI, è pensare che era pure premier, PAZZESCO

Secondo me c’è bisogno di un TSO immediato per la triade: Conte, Casalino, Travaglo. Non so se ridere o piangere. All’ ennesimo cambio di motivazione per la crisi di governo arriviamo alle futilità più assurde.Sono disgustato da questo comportamento pubblico capriccioso bambinesco e schizoide del fu due volte presidente de governo.

Il nulla mischiato con il niente manovrato come un pupazzo da pseudogiornalisti, pseudopolitologi e pseudocomici che sparano min…. a raffica senza un briciolo di serietà. La cosa più vergognosa è che ci sono ancora persone che gli credono che ringraziando Dio diminuiscono di ora in ora.

Qua le umiliazioni lei sta subendo? è l’Italia per mano sua Conte che sta subendo umiliazioni, e soprattutto quegli italiani che lei dice e soprattutto fa credere di proteggere.

A me fa rabbrividire vedere che i sostenitori di questo signore non hanno un minimo di coerenza e di obbiettività nell ‘ammettere che hanno sbagliato e che le loro ideologie sono il nulla assoluto……sbagliare è umano perseverare è diabolico…..e poi sembrano tutti seguaci della setta del fatto quotidiano….a partire dal capo politico pendono tutti dalle labbra del direttore del giornale

VIA D USCITA 1 ”GOVERNO COI GRULLI SE CACCIANO CONTE” …. accontentati il Pd e Salvini, evitate fibrillazioni e colpi di testa,- QUINDI : governisti+duomandatisti+in attesa di vitalizio :

fatelo fuori :IL GOVERNO DIVENTA STABILEL AGENDA SICURA E CONDIVISA

ITALIA CON DRAGHI AVANTI

