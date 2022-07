La campagna acquisti continua. Altri 20 “pentiti” da Di Maio, ne servono 51 per il sorpasso.Luigi di Maio sogna il sorpasso di Ipf sul M5s. Il ministro degli Esteri ha un solo obiettivo in testa: umiliare Giuseppe Conte e soffiargli quanti più parlamentari è possibile.

Luigi di Maio sogna il sorpasso di Ipf sul M5s. Il ministro degli Esteri ha un solo obiettivo in testa: umiliare Giuseppe Conte e soffiargli quanti più parlamentari è possibile. L’ex capo dei Cinque stelle vuole ribaltare i rapporti di forza e di numeri in Parlamento tra la sua creatura politica e il suo vecchio partito. La quota di sorpasso è fissata a 115. Mentre 51 è il numero di parlamentari tra Camera e Senato che, passando da un gruppo all’altro, consentirebbero al movimento fondato dal ministro degli Esteri di superare gli ex colleghi di partito. La meta non è lontana.

Ora BASTA no balle! Il Movimento 5Stelle è il partito di Grillo, è lui che dietro le quinte tutto fa e disfa e indirizza, il Santone! Quanto ai principi, si è visto quanto valgono e quanto li hanno applicati! In realtà è solo un movimento di protesta, che dunque ha raccolto(come preventivato ) il consenso di tutti gli scontenti, quelli che avevano un qualche motivo per prendersela col sistema e/o col governo. Non c’è dubbio che, proprio per questo, sopravviverà e avrà una percentuale di voti più alta di quella che gli ingenui e le stime ufficiali si aspettano. Purtroppo c’è sempre gente che vuole a tutti i costi credere in qualcosa, nelle parole anche se smentite poi dai fatti. La pancia prevale sulla testa, questo è il guaio. Il prossimo illusionista acchiappavoti sarà Di Battista.

Ma lasciatemi aggiungere che più che un movimento di protesta è un movimento di chi vuol vivere di soldi statali (rdc). Senza la promessa del reddito di nullafacenza a tutti, alle elezioni avrebbe raggiunto (forse) percentuali a una cifra. Vorrei inoltre sottolineare come in tutto questo casino, Grillo sia praticamente sparito… mentre prima ci sorbivamo 8 Twitter e 2 interviste-proclami al giorno… perché uno-vale-uno ma prima bisogna sopravvivere.

Conte è un personaggio vergognoso. Era un sig nessuno finché il m5s non gli ha dato la poltrona per be due volte e in entrambi i casi ha fallito. Di conte ricordo l incapacità e l arroganza durante la pandemia, l arroganza di volersi tenere la delega sui servizi segreti, l orribile spettacolo dei militari russi in giro per l italia e della visita stile imperatore di xi. Ricordo anche lo schifo della via della seta e l atteggiamento vendicativo verso draghi che ha accettato l incarico a premieri mentre conte probabilmente pensava al suo terzo mandato. Che piaccia o no grillo ha fondato il m5s e di maio era uno dei big e conte li ha fatti fuori entrambi al posto di mostrare loro gratitudine per averlo fatto premier e capo politico…

ORA DI MAIO Non ho particolare stima per Di Maio ma spero sinceramente che il suo gruppo superi quelli di conte. Non mi era mai piaciuto Di Maio, ma adesso lo sto rivalutando : a partire dall’ottimo discorso che aveva fatto all’atto del suo staccarsi dal M5S. Ora faccio il tifo per lui, ovvero per il nuovo soggetto che ha avuto la forza di mettere in piedi, lasciando il suo originario movimento ora nelle mani di un parvenu senza scrupoli al di fuori del proprio interesse. Spero che il sorpasso sul movimento usurpato da Conte possa avvenire, grazie a quanti, capaci ancora di riflettere e pensare al bene del paese, lo molleranno unendosi a Di Maio ( che, a differenza di Conte, è uno di loro ). Purtroppo, nella situazione non facile, si è affacciato a rimestare nel torbido anche Di Battista, altro battitore per se stesso.

PERO C’è UN PERO GRANDE UNA CASA. GUARDANDO IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

L’Italia ha avuto e ha menti eccezionali, ha avuto e ha imprenditori eccezionali, ha avuto e ha lavoratori competenti e laboriosi, ha avuto e ha potenziali immensi in una moltitudine di settori…. ma abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere una classe politica inadeguata (per usare un termine “gentile”) e soprattutto abbiamo avuto 62 governi in 74 anni (dal ’48 a oggi)… uno ogni anno e 2 mesi di media!!!! In varie legislature abbiamo avuto 6 diversi governi (uno ogni 8 mesi di media!!) e anche ciò a cui stiamo assistendo (altra campagna acquisti) in un momento critico come quello attuale non fa altro che confermare questa abnormità. Inutile giraci in giro… fino a quando non verrà approvata la modifica costituzionale che istituisce il VINCOLO DI MANDATO, noi italiani non riusciremo a venircene fuori, riacquistare sovranità e pesare di più a livello internazionale. Sono indignatp che quei bei tomi che si buttano in politica,e che si fanno votare vendendo fumo e false promesse non abbiano però un vinco di mandato : che li obblighi non solo a non cambiare schieramento in corsa, ma soprattutto a tener fede al programma elettorale che hanno sbandierato, millantato.

La campagna acquisti continua. Altri 20 “pentiti” da Di Maio, ne servono 51 per il sorpasso ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo