La profezia di Cacciari: “Vi dico cosa farà Draghi” Per il filosofo “Draghi si prenderà la fiducia, volente o nolente”

Il discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi di mercoledì, prima al Senato e poi alla Camera, si avvicina. Finalmente si capirà se questo esecutivo allargato può o non può continuare il suo percorso. In merito a cosa sta accadendo si è espresso anche Massimo Cacciari.

Il filosofo, ospite questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha trattato varie questioni. In primis il fatto che Draghi si sia dimesso, o meglio abbia cercato di dimettersi, senza aver avuto un voto di sfiducia. “ In questa situazione politica ci troviamo di fronte all’incomprensibile – spiega Cacciari – perché è una cosa mai accaduta nella storia delle democrazie occidentali. Un Presidente del Consiglio che si dimette senza aver avuto alcun voto di sfiducia e con la stragrande parte dei componenti della sua maggioranza che dicono di voler continuare ed è ridicolo che la responsabilità sia di Conte. Mattarella chiederà a Draghi di tornare in Parlamento e si riprenderà la fiducia “. Riuscirà a farlo, sempre secondo l’ex sindaco di Venezia, perché la parte dei 5 Stelle rimasta con Conte “ non è assolutamente decisiva per quanto riguarda la maggioranza parlamentare ed è evidente che i presupposti per proseguire col Governo Draghi ci sono “.

Tanto rispetto per Cacciari, ma non ci voleva un filosofo per farcelo capire, ok essendo filosofo ha cercato di spiegare ai “Minus habens” la realtà delle cose … dei boccaloni ne abbiamo strapiene le platee … salvarne uno è meritevole come salvarne 1000.

“In questa situazione politica ci troviamo di fronte all’incomprensibile …”. Infatti Cacciari dice cose talmente normali che solo alcuni giornalisti non riescono a comprendere. Draghi sapeva benissimo che comunque aveva la fiducia assicurata anche senza i 5 stelle. E nessuno ha capto la sua testardaggine nel volere per forza i 5s nella maggioranza, avendola già anche senza di loro. Draghi è un uomo libero con capacità dirigenziali indiscusse. I pentastellati sono sul viale del tramonto. Si deduce che la legislatura proseguirà sino alla durata regolamentare.

Va bene che siamo sempre al Cacciari dixit, ma non mi pare proprio, da moderato che si debba andare a votare. Draghi deve presentarsi mercoledì al Parlamento d comunicare i pochi punti del suo programma per proseguire sino alla scadenza naturale della legislatura. Altre soluzioni non ci sono. Del resto per l’avvenire sarebbe bene che si modificasse la Costituzione sulla durata della legislatura che deve essere di 4 anni, sia per le politiche che per le elezioni amministrative. La durata di cinque anni si registra in Italia, Francia e Gran Bretagna, ma in queste due nazioni la politica è tutta diversa , rispetto all’Italia. Io preferisco i 4 anni come in Germania, come in Spagna e come in tutte le nazioni europee e non solo.

Non ho mai avuto dubbi che ci sarebbe stato un Draghi bis. Che alternative avremmo? Probabilmente Meloni e PD si contenderebbero il primato, Meloni pur di governare farebbe una improbabile alleanza con Salvini, ma non credo che Berlusca sia della partita. Saremmo punto e a capo come nel 2019 quendo 5S erano felici di aver sconfitto la povertà e la Lega felice di mandare tutti in pensione a 60 anni per creae occupazione! Si è visto come è finita, non vi basta?! la sitiuazione tragica italiana..come la descrivo da tempo..cioe’..irrecuperabile..Senza un vero cambiamento ..ma non di partiti al governo..cambierebbero i suonatori..ma la musica sarebbe la stessa.. dicevo..cambiamento di mentalita’..nel popolo elettore in primis..Altrimenti l’agomia sarà lunga..lenta e penosa e dolorosa.

La speranza di maturazione del popolo elettore non muore mai, forse vana, è che da qui a un anno forse ci saranno nuovi equilibri, nuove formazioni e nuove persone di più alto livello nella politica Italiana, per esemnpio i 5S saranno definitivamente spariti. La speranza è l’ultima a morire…

La profezia di Cacciari: "Vi dico cosa farà Draghi"

