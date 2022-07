Ridotti a una rissa da condominio: la setta del vaffa dei 5 Stelle. Un tempo predicava trasparenza, democrazia diretta e streaming. Ora che è venuto giù tutto, il M5s rivela quello che è sempre stato: un condominio una setta di violenti e livorosi.

Il livore prima di tutto. Esce sempre. È un livore da osteria, violento e becero. Sempre rivolto contro gli avversari. Non trapela durante le comparsate tivù né tantomeno durante i tanti, troppi video sui social. E nemmeno durante gli streaming, ormai ridotti al lumicino da quando il movimento ha indossato giacca e cravatta e si è messo a governare andando a braccetto con tutti. È quel livore che trapela solo quando i grillini parlano off the records, lontani dalle telecamere, rinchiusi in assemblee e conclavi. Parolacce, minacce, insulti. Toni da osteria, toni da Vaffa Day. Tutti da lì vengono. Un tempo, però, predicavano trasparenza, democrazia diretta e streaming. Ora che le fondamenta costruite da Gianroberto Casaleggio si sono sgretolate ed è venuto giù tutto, il M5s rivela quello che in realtà è sempre stato: un condominio di violenti che adesso si stanno scannando tra loro.

Su Paola Taverna i retroscena dai Palazzi del potere ne hanno riportate di ogni. Il M5s le ha dato tanto: dal Quarticciolo alla vicepresidenza di Palazzo Madama. Oggi ce la ritroviamo come testa d’ariete contro Draghi. È uno dei falchi che hanno convinto il diccì Conte a rompere. “Oggi lo sfonnamo“ , ha sintetizzato lei prima di mandare in frantumi il patto di maggioranza. Qualche ora dopo, alla buvette del Senato, alcuni dei suoi hanno innalzato i calici. E hanno brindato alla crisi: “Finalmente siamo liberi!” . Peccato che a distanza di una settimana, più che Draghi, ad essere stati sfonnati sembrano gli stessi 5S. Già decimati dall’addio di Di Maio, ora vivono una crisi senza precedenti. Crisi che nemmeno le riunioni, le assemblee e le ore passate su Zoom non riescono a sanare.

Pasdaran contro governisti. È sempre stato così. Da anni, però, i più barricadieri alla Di Battista sono stati messi a tacere. Ora rialzano la testa. Volano stracci e brutte parole, tracima l’odio. Una senatrice, Giulia Lupo, salta su e urla: “Se lo specchio non può sputarvi, forse potrebbe farlo qualcuno di noi…” . Ecco la sintesi perfetta del conclave permanente del M5S, peggio di un’assemblea di condominio. Beppe il comico se ne tiene lontano. E Conte annaspa. Rischia un’altra diaspora, rischia (addirittura) che Di Maio gli faccia le scapre in parlamento. Ma tutto sembra già tracciato. “Ormai la scelta è stata presa, riunirsi dopo un video-ultimatum non serve” , sintetizza la Dieni impallinando l’avvocato in pochette. “Draghi non cambierà idea con questo atteggiamento” . Ma chi prova a dialogare viene messo a tacere. Passa per traditore. “È una caccia alle streghe” , dicono i governisti. “Usano metodi fascisti” . Sai che novità. È sempre stato così. Prima però li usavano “solo” contro avversari politici e giornalisti invisi. Ora che il nemico da abbattere è all’interno del movimento, l’odio va tutto contro i colleghi da epurare.

La Lupo è sicuramente il braccio armato della Taverna ma non è l’unica a pestare duro. Ultimamente è riapparso pure Casalino. Il primo luglio era in prima fila, al ristorante, a vantarsi dello strappo: “Ve lo leggo, ve lo leggo. L’ho preparato io…” . E poi ci sono Travaglio, che gioca di sponda dal suo Fatto Quotidiano, e il globetrotter Di Battista che dalla Russia profonda blatera di “culi flaccidi” e etica. Nessuno di loro, però, invoca più il popolo 5 Stelle, la famosa base usata più volte in passato per votare le peggiori giravolte del movimento. Un “vaffa” pure alla farsa della democrazia diretta: quattro giorni di riunioni e nemmeno uno streaming. Si è tutto ridotto a un’assemblea di condominio, rissosa e violenta. E, come in tutte le assemblee che si rispettino, del tutto inconcludente.

Ma che cosa si può pretendere da un movimento nato con il VAFFA alla base !!!!

Lo streaming vero c’è stato solo una volta con Bersani. Se ci fossi stato io Crimi e Taverna sarebbero usciti uno dalla porta e laltro dalla finestra … a scelta. Era scontato che succedesse. L’implosione è stata la conseguenza naturale di un movimento senza né capo né coda, guidato da un improbabile avvocato e ideato dalla mente di un comico che non ha fatto mai ridere: politica sotto zero.

E’ da li che è cominciato tutto, ed ora sono alla catarsi.Ma noi italiotti siamo disgustati in egual misura ok da 5 stelle ma pure da lega-FDI, oltre che li altri pezzenti di estrema destra e sinistra.

Nel pollaio descritto dal POST si beccano tra loro qualche centinaio di parlamentari (ancora per poco). Nel paese invece, abbiamo qualche milione di loro elettori più o meno nelle stesse condizioni (in disaccordo su tutto). Tra di loro, i più avvelenati e aggressivi, sono quelli che aggrediscono immediatamente (e in gruppo) chiunque osi dubitare della bontà del reddito di cittadinanza (provare sui social, per credere). Speriamo che per tutta questa bella gente si avvicini la resa dei conti. E che si ricominci a vivere in un paese civile dove per vivere bisogna lavorare.

Purtroppo! NON PER I LORO ELETTORI. Ma i politici 5 stelle ed ex 5 stelle di Di Maio e company non conoscono la definizione del termine “lavoro” e tantomeno il derivato verbo. Una curiosità : si guardi la condizione patrimoniale di questi personaggi, che a partire dal 2018 hanno dovuto render pubblico il loro “patrimonio”. Con questo nuovo “lavoretto” – onorevoli deputati e senatori – , in parlamento, improvvisamente hanno visto incrementare il loro patrimonio. Quale lavoro migliore??!!

PER FORTUNA.Io lo spero e credo fermamente che ormai chiunque voglia togliersi di mezzo Conte, Casalino, Di maio, Di Battista, la Taverna, Toninelli, la Trenta,etc etc e tutti questa banda di nulla facenti è nulla concludenti.

Ma voi credete veramente che con i problemi che abbiamo in Europa e in Italia ci affidiamo a questi scappati di casa di cui sopra che hanno dato dimostrazione palese di Incompetenza incapacità e che le loro astruse ricette per migliorare l’Italia si sono rilevate come provvedimenti inconcludenti, sprechi di soldi e legiucole raffazzonate alla bella e meglio.

Questo poveretto di Conte poi, spocchioso come pochi, credeva di mettere al muro Draghi, il quale secondo me, l’ho ha bruciato in quattro e quattro , caduto Conte certo non rimarrà in piedi la Taverna o qualcun altro di questi raffazzonate dirigenti dei 5s, che diciamola tutti fanno bene a ritornare da dove sono venuti e si ricordassero bene ne prosequio della loro vita che uno non vale l altro!!!!! ora grazie a dio I 5 stelle sono già scomparsi: ufficialmente scompariranno alle prossime elezioni, faranno praticamente la stessa fine di Di Pietro-Italia dei Valori. Me lo diceva mio padre, di diffidare da coloro che si proclamano onesti…Purtroppo la colpa non è tutta loro, ma di chi li ha votati, questi camera e senato politicamente pensavano fossero dei mercatini rionali. E allora serve diffidare anche da coloro che hanno votato la setta M5S e si proclamano onesti.

Ridotti a una rissa da condominio: la setta del vaffa dei 5 Stelle ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo