LA VERA QUESTIONE NON E SE I PARTITI DARANNO FIDUCIA AL PREMIER,MA SE IL PREMIER HA ANCORA FIDUCIA IN QUESTO PARLAMENTO.IN CASO CONTRARIO MEGLIO ANDARE ALLE ELEZIONI.

“Abbiamo superato quota 100.000 firme per chiedere a Draghi di restare a Palazzo Chigi. Grazie a chi ha firmato, grazie di cuore. La petizione popolare, l’appello dei sindaci, le piazze, le sollecitazioni internazionali: mi sembra ormai evidente che la maggioranza silenziosa che chiede al Governo di andare avanti ha trovato il modo di far sentire la propria voce.

Da qui a domattina c’è ancora tempo per firmare e soprattutto far firmare gli amici (è importante che tutti si sentano coinvolti).

Poi domani saremo in Aula, al Senato, dalle 9. Ormai è chiaro anche ai bambini: i Cinque Stelle sono i responsabili del disastro e dello sfacelo di questi giorni. Al Premier Draghi tocca oggi la valutazione: accogliere l’appello ad andare avanti, appello che viene da una larga fetta della società civile di questo Paese, o confermare le dimissioni e a quel punto credo che non ci siano alternative alle elezioni prima possibile (fine settembre, inizio ottobre).

Domani la vera questione non è se i partiti daranno fiducia al Premier, ma se il Premier dimostrerà di avere ancora fiducia nell’azione di questo Parlamento. Io spero che si vada avanti. Se Draghi non vuole, meglio andare tutti a casa e alle elezioni.

Dei Cinque Stelle, per favore, non parliamo più”.

Bravo come e piu’ di sempre Matteo. La lealta’ tua e di Italia Viva verso le Istituzioni dello Stato e chi le rappresenta, dovrebbe essere patrimonio comune delle forze politiche. Regnano invece ipocrisia e arrivismo di alcuni leader o presunti tali, poco inclini a dare una mano concreta all’Italia. Assolutamente vero quel che affermi. Sara’ Draghi a tirare le somme, com’e’ giusto che sia. Domani sapremo. Intanto buon lavoro Matteo, siamo al tuo fianco.

Gli “ambienti internazionali”, le cancellerie, le agenzie di rating e le banche d’affari sono tutti preoccupati per il destino del ITALIA di Mario Draghi e della sua brillantissima squadra di governo. L’Italia non può vivere questo scossone, dicono; c’è il Pnrr, ci sono le varianti pandemiche, c’è la guerra, c’è il caro energia…A noi italiani. I GRULLI E CONTE stà costando caro, tra decisioni sbagliate nel periodo pandemico, i soldi ai gruppi amici esempio al FALSO QUOTIDIANO tolti dal bilancio anziché utilizzarli per dare una mano all’economia in crisi, l’appoggio incondizionato a CINA E RUSIA, la crisi economica causata dalla guerra del suo amico PUTIN, i salari gia bassi e che ora grazie al inflazione GALLOPANTE perdono l’8%, l’aumento dell’energia che porterà migliaia di aziende a chiudere, la mancanza di materie prime, la crisi alimentare alle porte che peggiora di giorno in giorno che oltre la guerra ci si mette pure la sicita. E C’E’ CHI VUOL MANDARE A CASA DRAGHI,PER COSE CHE NON STANNO NE IN CIENO E IN TERRA, SOLO IN ITALIA E CON QUESTI POLITICI USCITI DAL VASO DI PANDORA DI GRULLANDIA PUO SUCCEDERE.SEMBRA D’ESSERE SU SCERZI A PARTE,MA E L’ATTUALITA ITALIANA

