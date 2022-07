BEL CORAGGIO CHIEDERE DOPO AVER CERCATO LA CRISI.CHIEDERE: Draghi segua l’agenda Conte (ne guadagnerà il Paese)

IO DICO: Via Conte per non essere il Paese di Pulcinella.

Ci sono delle richieste nel documento consegnato dai grillini a Mario Draghi che dimostrano come Giuseppe Conte e i suoi siano ormai fuori dalla realtà, se non di senno: il «profondo disagio» che dicono di provare a stare nel governo. Ora, con tutta la simpatia che possono suscitare un leader dal profilo squisitamente levantino e un gruppo di mattacchioni che in questa legislatura hanno fatto tutto e il suo contrario, il vero disagio è quello dei poveretti che sono costretti a sopportarli. Addirittura a condividere lo stesso esecutivo e a coabitare nella stessa maggioranza parlamentare.

DOPO QUESTE RICHIESTE ASSURDE! Cosa farà Draghi domani? Si andrà a elezioni anticipate oppure ci sarà un nuovo governo che traghetterà il parlamento fino alla fine della legislatura? E, qualora dovesse prevalere questa seconda ipotesi, quali sono le condizioni per andare avanti?

PERCHE! A me sembra che il contenuto della lista Conte corrisponda ai programmi del governo. In realtà, il caos mi sembra nascere dal vittimismo 5s. Conte si comporta come se Draghi, finora, non avesse fatto altro che bombardare i fatidici nove punti. Ma ci vorrà pure qualche aggiustamento per misure che, ben ideate e applicate con leggerezza, hanno finito per consentire truffe monstre!

Conte ha deliberatamente nascosto ai suoi parlamentari le cosiddette “aperture” ricevute anche personalmente da Draghi su diversi dei temi sollevati dal M5S. Evidentemente le ragioni della “rottura” sono altre. Che siano di natura personale o di tattica elettoralistica poco importa. Credo che le preoccupazioni per la nostra situazione economica generale contino veramente poco nelle scelte di Conte e dei dirigenti M5S.

ORA CHIEDONO: Draghi segua l’agenda Conte (ne guadagnerà il Paese) ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo