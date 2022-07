“Dico #Draghibis perché secondo me questa sarebbe la soluzione più efficace per i prossimi dieci mesi. Ma quello che è importante è che Draghi stia a Palazzo Chigi. E che venga in Aula senza fare trattative stile Prima Repubblica o vertici di pentapartito: deve fare un elenco prendere o lasciare. Voglio vedere chi si assume la responsabilità di sfasciare tutto”.

Renzi: “Andare avanti nell’interesse del Paese” “Draghi deve preparare una lista di cose da fare senza ascoltare le paturnie dei partiti e dei partitini: vada, scelga, governi”

Domani è il giorno della verità sui destini della legislatura, e non solo. Nel Palazzo si sta alimentando l’ipotesi che, di fronte alla eroica svolta governista del signor Crippa e altri Cinque Stelle pronti mollare l’Avvocato del popolo, Mario Draghi ora debba archiviare i suoi fondati dubbi e farsi confermare la fiducia. “Sinceramente – osserva il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista al “Giornale” – non credo sia questo il punto. Per me la partita è più semplice e al contempo più impegnativo: o Draghi si convince che bisogna andare avanti nell’interesse del Paese o, Grippa o non Grippa, si va alle elezioni a inizio ottobre. Non ci sono altri scenari, per me. Draghi deve preparare una lista di cose da fare senza ascoltare le paturnie dei partiti e dei partitini: vada, scelga, governi. Draghi faccia Draghi e l’Italia va”. “Se invece – aggiunge – vuole fermarsi, i grillini possono anche fare tre scissioni al giorno, ma non cambia nulla. Tocca al premier decidere, nessun altro può farlo al posto suo”. L’ex premier aveva previsto che Conte e i suoi 5 Stelle non sarebbero arrivati alle prossime elezioni, forse peccando di ottimismo: “Sono scomparsi prima. Col nuovo telescopio della Nasa si vede la nascita delle stelle e delle galassie, con le telecamere su Montecitorio invece si vede la fine dei 5 stelle. Lo avevo previsto, sì, ma è comunque uno spasso vedere come si contorcono per nascondere dietro battaglie ideali la loro voglia di mantenersi mezza poltrona”.

Secondo Renzi il presidente del Consiglio “non deve trattare come ai tempi del pentapartito. Fai un elenco delle cose che servono all’Italia. Vieni in Parlamento. E vediamo chi si tira indietro. Le elezioni si terranno alla scadenza naturale, ora pensiamo ai temi veri: inflazione, guerra, gas, carestia, migrazione. Draghi è il principale asset del Paese, chi non lo capisce voti Conte o Dibba. Tra l’altro Di Battista risulta essere in Siberia in questo momento, nel suo habitat naturale. L’unico Dibba romano ormai è Dybala”. Quanto al centrodestra: “Vogliono andare votare, soprattutto la Meloni. Ma credo che se Draghi fa Draghi, Forza Italia e la Lega non riescono a dire di no. La paura di andare a votare la avvertono anche i parlamentari della destra”, ha concluso Renzi.

