Draghi in Senato: “Non basta una fiducia di facciata. L’unica via è ricostruire un patto, siete pronti?”. Governo in bilico, sospensione fino alle 16.45. Interviene anche Mattarella

La crisi di Governo arriva alle sue giornate clou: oggi il Senato, domani la Camera. Il presidente del Consiglio Mario Draghi prende la parola in Senato alle 9.30 per quella che si preannuncia come una lunga giornata a Palazzo Madama, che si conclude con il voto di fiducia al Governo. Durante il discorso molti applausi ma anche molti brusii, non hanno applaudito alcuni senatori del Movimento Cinque Stelle e della Lega.

I senatori del centrodestra di governo voteranno soltanto la propria risoluzione. Questa chiede un “patto” per un nuovo governo, “profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle”. Lo riferisce una nota delle forze di centrodestra che sostiene la maggioranza.

Nessun Draghi bis senza prima un voto di fiducia. Senza un voto che esprima la fiducia nei confronti del Governo, non c’è possibilità di un Esecutivo Draghi bis. Lo rimarcano fonti di Governo. Sono state depositate due risoluzioni: una della Lega, che chiede discontinuità con l’uscita del M5S, e l’altra da Pier Ferdinando Casini, che approva le comunicazioni rese in Senato da Draghi.

Colloquio telefonico tra Matteo Salvini e Sergio Mattarella. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, riferiscono fonti della Lega, si sono sentiti al telefono. Anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha sentito al telefono sia il capo dello Stato Sergio Mattarella sia il presidente del Consiglio Mario Draghi, informandoli delle decisioni che erano state prese dal centrodestra.

Sospesa per un’ora e mezza la discussione in Senata su richiesta di FI. Al termine degli interventi in sede di discussione, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha sospeso la seduta dell’Aula per un’ora e mezzo. La decisione è stata presa su richiesta di Maria Alessandra Gallone (FI) per una riunione del gruppo che dovrebbe riguardare la maggioranza. Si sono detti contrari FdI e Cal. Alla ripresa della seduta è prevista la replica del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Verso la conta al Senato: Draghi ascolterà le dichiarazioni di voto. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ascolterà il dibattito e le dichiarazioni di voto attendendo sia l’esito di oggi al Senato che quello di domani alla Camera. Il centrodestra rilancia le condizioni sull’agenda, il capogruppo della Lega Romeo ha chiesto un governo senza M5s (un Draghi bis) e sulla necessità che non ci siano più i pentastellati si esprimerà anche FI. Si andrà così alla conta in Aula. La Lega si aspetta che nella replica il presidente del Consiglio corregga il tiro. “Aspettiamo cosa dirà Draghi e poi decideremo”, spiega una fonte parlamentare leghista non escludendo che in mancanza di risposte ci possa essere un voto contrario. Nel Movimento 5 stelle i “governisti” sono tornati a chiedere al presidente M5s di non strappare ma l’orientamento sarebbe quello di non votare la fiducia.

Il Centrodestra: “Sì a nuovo governo con Draghi, senza M5S e profondamente rinnovato”. Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il patto di fiducia che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato – con successo e ha avviato con il nostro leale contributo – gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il centrodestra di governo è disponibile a un ‘nuovo patto’ di governo e continuerà a dare il suo contributo per risolvere i problemi dell’Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il M5S e profondamente rinnovato”. Così in una nota del centrodestra di governo.

Casini presenta risoluzione pro Draghi. È firmata dal solo ex presidente della Camera Pierferdinando Casini e non dai capigruppo la risoluzione dei partiti che chiedono al premier Mario Draghi di proseguire il proprio lavoro a Palazzo Chigi. “Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva” è il testo secco della risoluzione Casini. In questo modo la risoluzione verrà posta ai voti in Aula indipendentemente dalle firme e dalle adesioni dei capigruppo del centrodestra.

Draghi ha lasciato l’Aula dopo l’intervento del leghista Romeo. Il premier Mario Draghi ha lasciato l’Aula del Senato dopo il duro intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo. Man mano che il discorso di Romeo proseguiva, ha iniziato a prendere appunti. Terminato l’intervento di Romeo, Draghi ha prima parlato con il ministro Guerini. A quel punto si è alzato ed è uscito dall’Aula insieme allo stesso Guerini.

Romeo (Lega): “Noi ci siamo ma serve nuova maggioranza e nuovo governo”. “Dobbiamo capire se l’obiettivo è quello di salvare il Paese o il campo largo progressista”, ha detto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, intervendo nell’Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Noi ci siamo se si tratta di fare una nuova maggioranza senza M5S, e se serve ricostituire un nuovo governo”.

Deputati della Lega: “Sul fisco stupiti da Draghi”. “Siamo stupiti dal discorso del presidente Draghi: nessun accenno a flat tax e pace fiscale nonostante 50 milioni di cartelle esattoriali già partite o in partenza che rappresentano un’emergenza nazionale. Anche il passaggio sul credito di 1.100 miliardi di magazzino fiscale che l’Agenzia delle Entrate ha nei confronti di cittadini e imprese ci lascia perplessi. In questo momento di grave crisi economica con l’aumento delle bollette e delle materie prime anche alimentari, cosa si chiede? Di rimborsare subito? Se non bastano pandemia e guerra per un rinnovato patto fiscale tra cittadini, fisco e agenzia delle entrate cos’altro dovremmo aspettare?”. Lo dichiarano i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e capo dipartimento Attività produttive e Alberto Gusmeroli, vicepresidente commissione Finanze e responsabile Unità fisco del dipartimento Economia della Lega.

Conte incontra i parlamentari del M5S. Il leader del M5S ha seguito l’intervento in Aula del premier Mario Draghi dagli uffici pentastellati e sta incontrando diversi parlamentari, insieme ai capigruppo 5 Stelle di Montecitorio e Palazzo Madama, Davide Crippa e Mariolina Castellone. Agli incontri partecipano anche i membri della delegazione governativa del Movimento e i vicepresidenti grillini.

Giorgia Meloni: “Draghi pretende pieni poteri, urne subito”. “Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd”. Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni. “Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d’Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito”.

Luigi Di Maio: “Ora non più scuse, no fiducia volta le spalle agli italiani”. “Il discorso del presidente Draghi è stato ineccepibile, concreto, lungimirante. Adesso non ci sono più scuse: chi non vota la fiducia al governo volta le spalle agli italiani. Adesso non servono giochini, ma occorre agire con grande senso delle istituzioni”. Così il ministro Luigi Di Maio.

Carlo Calenda: “Grande discorso Draghi, tosto”. “Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità. Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

Matteo Renzi: “Da Draghi serietà, ora vediamo Conte e Salvini. Io voto la fiducia”. “Lo spoiler mio è facile: io voto la fiducia. Su Salvini e Conte vedremo, e posso dire che il comportamento di uno può condizionare quello dell’altro”. Così il leader di Iv Matteo Renzi parlando alle telecamere in Senato.

Matteo Salvini ha convocato una riunione della Lega. Appena terminato il discorso di Mario Draghi, Matteo Salvini ha convocato riunione della Lega convocata da Palazzo Madama: presenti parlamentari, ministri e sottosegretari. Non è passato inosservato il non-applauso dei salviniani al termine dell’intervento del presidente del Consiglio.

Draghi in Senato: “Non basta una fiducia di facciata. Unica via è ricostruire il patto, siete pronti?”. “Le comunicazioni di oggi mi permettono di spiegare le ragioni di una scelta tanto sofferta quanto dovuta”, ha aperto così il suo attesissimo discorso, il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato. “Ad oggi tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti”, ha detto. “Non votare la fiducia di un governo di cui si fa parte è un gesto politico evidente. Non è possibile ignorarlo, non è possibile contenerlo perchè vuol dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo perchè viene dopo mesi di strappi e ultimatum. L’unica strada se vogliamo ancora rimanere insieme è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani”. L’unità nazionale, ha sottolineato “è stata la miglior garanzia della legittimità democratica di questo esecutivo e della sua efficacia”. Questo perché “ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento un consenso più largo possibile in Parlamento”. A lungo le forze di maggioranza “hanno saputo tenere da parte le divisioni, per interventi rapidi ed efficaci, per il bene di tutti i cittadini”. Ma “c’è stato un progressivo sfarinamento della maggioranza”. Da qui l’appello: “Siete pronti?”.

M5S: ascoltiamo e decidiamo. Giuseppe Conte segue l’intervento del premier dagli uffici M5S al Senato. Fonti del Movimento 5 Stelle, osservato speciale della votazione, ieri in tardissima serata facevano trapelare che verrà ascoltato il discorso di Draghi per poi decidere come votare in Aula.

Salvini: “Oggi faremo quello che serve agli italiani”. Era passata da tempo la mezzanotte quando si concludeva la riunione fiume, in due tranche, del centrodestra di maggioranza, che ha anche incontrato Draghi a Palazzo Chigi. Al termine bocche cucine, ma in mattinata arriva il video sui social di Matteo Salvini: “Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle, dopo giorni di minacce e provocazioni, con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell’Italia” afferma il leader leghista, lasciando intendere, prima delle comunicazioni del premier, che arriverà un sostegno al Governo.

Il Pd non molla Conte. Ieri sera, alla Festa dell’Unità di Roma, Enrico Letta ha glissato alla domanda sull’alleanza del Pd con i 5 stelle. “Io penso che gli italiani si aspettano che il governo prenda la fiducia e faccia le cose che servono agli italiani. Poi discuteremo di tutto il resto subito dopo” ha detto il segretario dem. Oggi però basta un’intervista della deputata dem ed ex ministra Marianna Madia su Repubblica – che parla di “incompatibilità di cultura politica”, di “una profonda differenza sul modo di intendere la politica come servizio al Paese” rispetto ai 5 stelle di Conte, di “alleanza impossibile” – che fonti del Nazareno precisano all’Agi che queste parole “non riflettono il pensiero della segreteria Pd”.

Toti: “Chi stacca la spina pagherà un prezzo altissimo”. “Comunque vada, questa crisi da drammatica sta diventando ridicola, chi eventualmente si incaricherà di staccare la spina sta facendo male i suoi conti. Perché pagherà un prezzo molto alto” sostiene Giovanni Toti, leader di Italia al Centro e governatore della Liguria, secondo cui “sarà il passaggio per arrivare davvero alla Terza Repubblica: può nascerne un fronte della responsabilità e uno del richiamo della foresta, del populismo, del mero qui e ora”.

