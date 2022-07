E bravo il Mario! anche se non ti consideri tale dimostri di essere uno dei pochi leader politici di quel pollaio che chiamiamo parlamento.

Sto seguendo il discorso di Draghi: un gigante in mezzo a tanti nanucoli politicanti. Una garanzia per l’Italia, l’Europa e il mondo . Preparato,capace,affidabile e concreto.

Chi votera’ contro si assumera’ la responsabilita’ di tale gesto e mi auguro che scompaia alle prossime elezioni.

Come avevo già anticipato. Il Drago non si dimette, riavrà la fiducia, una marea di grilluni passerà da Di Maio, Lega e Berlusca zitti e buoni. Benissimo, molto bene, si arriverà alle elezioni. CON L’ITALIA IN SICUREZZA E UN FUTURO SERENO,SE IL POPOLO ELETTORE NEL FRATTEMPO SARA MATURATO.

Il DRAGHI ha rimandato la palla dall’altra parte del campo. Oggi i partiti si scanneranno. Lui aspetta e guarda. Se lo confermano, si proseguirà a distribuire soldi presi a prestito a questo e a quello. Così ci potremo preparare alle elezioni del 2023 per vedere chi ha foraggiato meglio le proprie corporazioni. Se non lo confermano, si andrà subito a votare. E chi vincerà proseguirà a distribuire soldi presi a prestito a questo e quello. E così resteremo un paese (ed un’Europa) SEMI SOVRANISTA a vita, mentre i paesi in via di sviluppo che hanno adottato le vere azioni RIFORMISTRE invaderanno tutto.

E’ chiaro qui si vota la fiducia solo sul Pnrr che è l’architrave per evitare il default mediatico del debito. Con la fiducia è evidente che tutte le richieste e le obiezioni dei partiti saranno cestinate, anzi gli stessi partiti dovranno astenersi a qualsiasi obiezione (immigrazione, pensioni, cartelle, concessioni….).Il lato positivo è che il signor Salvini dovrà uscire allo scoperto una volta per tutte. Dopo Conte è il prossimo candidato ad una scissione politica del suo partito e alla probabile fine del cdx. Dividi et Impera.Ora senza il m5s si può anche fare il patto. ma se letta ha avuto un colloquio privilegiato escludendo tutti gli altri, ciò può dare adito a pesanti sospetti…. la sinistra vuole giocare sporco? se per giocare sporco vuol dire far rientrare il m5s allora stiano freschi tutti quanti….

Secondo me, oggi si decide chi vince la prossima campagna elettorale.DRAGHI A LANCIATO UN BUMERANG VERSO I PARTITI. UN ESEMPIO! Il cdx deve stare attento a valutare bene questa trappolona della fiducia, se vota contro, andrà incontro a fuochi incrociati, se vota a favore idem..CI SARA DA DIVERTIRSI.

E bravo il Mario! anche se non ti consideri tale dimostri di essere uno dei pochi leader politici di quel pollaio che chiamiamo parlamento.

