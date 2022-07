“Nessun contatto…”. Conte chiuso in ufficio: con lui solo i fedelissimi. Chissà, magari sono gli ultimi gemiti di un movimento-partito in via di estinzione.

Il leader del Movimento 5 Stelle è in Senato per ascoltare il discorso del premier. La riunione in mattinata negli uffici del gruppo con Patuanelli e Castellone. Ma con Draghi nessun contatto.

Se ci restasse chiuso nel suo ufficio per il resto dei suoi giorni ci farebbe un grosso piacere. Il pugliese con il suo governo, tra mascherine arcuriane, banchi azzoliniani, RDC, e aiuti ai giornaletti amici, ci è già costato un patrimonio, e adesso si rischia anche di perdere gli aiuti dell’Europa. È stato un disastro economico e politico. Torni a fare l’azzecca e garbugli dalle sue parti.

“Se Draghi in aula, se ci dice che, sta valutando il salario minimo, e cerca di sblocca i crediti del superbonus e interviene pesantemente sulle bollette, perché no?” lasciamo perdere il RDC che e un disastro e va rivoltato come un calzino sporco e da lavare in profondita Giah! I grilli sparlanti, specialmente quelli grulli e sinistramente ideologizzati dei centri (a)sociali, con queste richieste tentano di rifare il pieno di consensi, come avvenne con il reddito da nullafacenti.CHE FATE. OK. L’ideologia impedisce loro di cogliere la realtà oggettiva. Non si rendono conto che, ormai, i famoso “reddito” ha messo in piazza la loro incompetenza e la loro ambiguità.

Porello! PER FORTUNA L' INCOMPETENZA DA I SUOI ESITI POSITIVI PER IL BENE DEL POPOLO.

