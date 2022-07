Draghi si è dimesso. Dopo la fine della maggioranza nel voto di ieri al Senato, il presidente del Consiglio ha lasciato l’incarico: tutte le notizie, man mano che arrivano

Se non fossi anziano un pensierino a emigrare credo che lo farei adesso. Mi viene una tristezza infininita a rileggere quello che è successo ieri. Spero solo che qualcuno tiri fuori dal cilindro dei versamenti in rubli sui conti offshore di Salvini e Conte fatti in settimana alemno la figura di palta sarebbe completa

E a proposito io se fossi la Meloni non sarei tranquilla a pensare di dover fare un governo con Salvini. Se vuole resistere più di 4 mesi dovrebbe iniziare a dialogare con il PD, e la presa per il culo agli italiani sarebbe chiuso. ALTRO CHE SCHERSI A PARTE! Ma io vorrei solo dire grazie, un grazie immenso al DRAGHI, quando ha riletto il suo discorso agli imbecilli SENATORI.Si imbecilli patentati, se no avrei fatto veramente fatica a capire come cavolo si è arrivati qui, tanto tutto sembra surreale. Ma gli IMBECILLI non hanno capilo la loro IMBECILLITE, basta persare ,che oggi alla camera,e mi ha fatto sorridere la chiosa finale, con Fico che domanda “Presidente, quanto tempo ci vuole?”, Draghi che guarda alla sua destra con espressione da ma veramente me l’ha chiesto? “Facciamo mezzogiorno” Draghi si gira e fa ciaone. Sipario. LE COMICHE DELLA COMPAGNIA TEATRALE POLITICHESE CHE PRETENDE DI GOVERNARCI.

Che spettacolo penoso. Davvero una grande tristezza, per me era uno dei migliori governi recenti, e lo perdiamo in cambio di quello che sarà probabilmente uno dei peggiori (dopo i due governi conte) della storia recente.

“Il bene dell’Italia” è veramente l’ultima cosa che interessa a questa classe politica.

Propongo una modifica alla legge elettorale. Si vota un quarto di parlamentari. I rimanenti 3/4 si estraggono a sorte dall’elenco delle pagine bianche.

La rappresentanza rimane (per la legge dei grandi numeri, estraendo a caso si ritroverà la stratificazione politica e sociale italiana); la preparazione tecnica di chi ci rappresenta rimane immutata. Per lo meno, si escludono giochini e furbizie puramente raccattavoti.

Draghi si è dimesso. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo