Per me che seguo la politica non dico che sono tutti uguali do un valore alle buone idee e Mario Draghi ha dato buone idee e dico grazie Matteo Renzi di avercelo dato per poter esistere ancora democraticamente in questo paese mentre gli altri ci stavano vendendo alla dittatura russa per intascare qualche rublo russo. Con questa nostra politica che avremo con il dopo Draghi è oro che cola se si ha almeno un meglio per la Italia in Europa in Occidente, quindi sperare in un perfetto è sognare a occhi aperti. L’ Italia oggi può continuare verso un meglio o regredire, in Italia come governabilità mai si troverà un perfetto, ma un meglio c’è, e in quel meglio sempre si può stare per fare e dare tutto il proprio impegno per renderlo, se non perfetto, migliore, migliore, migliore.

SPERANDO IN UN POPOLO ELETTORALE MIGLIORE. CHE PORTI LA POLITICA NELLA REALTA DEL VIVERE COMUNE E LE ESIGENZE VITALI DEL POPOLO, NON COME IL PD & C. PRCHE MI CHIEDETE? PERCHE “Il Pd soffre della sindrome di Stoccolma. Ha eletto un avvocaticchio populista a ‘forte punto di riferimento’ progressista solo perché impressionato da tre sondaggi.

Spero che questa vicenda apra gli occhi al Pd e al suo popolo: il #M5S è stata una delle più grandi allucinazioni collettive di questo Paese. Una sciagura che sarebbe comica, se non avesse fatto danni gravissimi all’Italia.

Spero che chi insultava Italia Viva per aver cacciato Conte e favorito l’arrivo di Draghi si renda conto di ciò che abbiamo fatto. Non che ci dicano ‘scusa’, ma almeno ci dicessero grazie”.A questo punto, se nemmeno adesso hanno capito con che gente hanno a che fare, vuol dire che sono come loro, se non peggio !!!

L' Italia oggi può continuare verso un meglio o regredire. LA PATATA BOLLENTE L'AVETE VOI IN MANO CARI ELETTORI.

