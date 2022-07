Orgoglioso di essere italiano peccato che la politica la calpesta

“L’Italia è come quella tipa che ha più talento di tutti, perché è nata bella, più bella di tutte.

È quella più ingegnosa, che si inventa mille cose, perché è piena di risorse. Sa discutere di storia, di mare, di montagne, sa di cibo, di buon vino, di dialetti, di pittori, di scultori, di scrittori, di eccellenze nella scienza, non c’è niente che non sa. E quando questa tipa bella e talentuosa inciampa e cade, la platea delle sfigate esulta. È la rabbia delle povere gelose, quelle al buio, perché lei è comunque bella anche quando cade a terra. L’Italia è una tipa con stivale tacco 12, che nessuna sa portare meglio di lei… solo il tempo di rialzarsi”.

Grazie Italia

Ogni volta che leggo queste parole sono immensamente felice. Non so se siano vere, ma mi fanno immensamente felice.

Peccato che la politica la calpesta. Gabbati dalla sete di potere della destra, con Salvini che si permette pure di prendere in giro gli italiani sul suo voto di fiducia:”Non lo so, farò quello che dice il mio capogruppo…io di questioni tecniche non capisco nulla”! Ma chi ci crede??? Altro che responsabili! Confido in Mattarella: nuovo incarico a una figura di alto profilo politico e istituzionale che si impegni su un’agenda sociale seria (vedi Spagna), sulla fedele attuazione del PNRR (progetti azionati dal governo, che assicurino realmente il 60% dei fondi alle Regioni più povere e NON in grado di partecipare ai bandi…fine delle truffe legalizzate), Stop autonomia differenziata a servizio della Lega, nuova legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti (persone libere e capaci, no servi del capo di turno). Non è tutto, ma almeno questo.. In democrazia c’è sempre un’alternativa.

