Il leader di Forza Italia : “Non mi aspettavo che finisse così, sono stato io al principio del 2021 a chiedere la nascita di questo governo come risposta alle emergenze del Paese. “Sono io sconcertato per l’uscita di Draghi: ha scelto lui la strada che porta alle elezioni. Sarà il centrodestra a garantire la stabilità”

Un’analisi poco lucida causa demenza senile, quella di Berlusconi anche se FI insiste nella visione tradizionale e soccombente di FI , eternamente succube e piegata alle logiche dei padroni del vapore ACQUEO DI LEGA E M5S. …Se la Gelmini e Brunetta Carfagna (esponenti storici del partito) se ne sono andati, e con la stessa motivazione, non è che forse hanno detto il vero ? il cav. prima ha post a Draghi il dictat “ti diamo la fiducia ma fuori i 5S”, poi la fiducia gliel’ha negata…Ma che birichino…..DITE …….. «sciocchezze»,NO. Frutto di un grande lavoro «di disinformazione» orchestrato per ragioni elettorali…..che spero gli si ritorcano contro….ora FI non è piu l’ago della bilancia in una coalizione di destra destra populista e ululatrice….vedrete che soddisfazioni

A me non sembra che il documento di Draghi non dicesse nulla… anzi sono vere e proprie priorità del paese, incastrato in piccoli clientelismi di cui nessuno sente più la necessità.

In realtà alla base della crisi c’è stata la decisione di Letta di imporre a Draghi l’inserimento nel decreto aiuti della norma sul termovalorizzatore a Roma, che nulla aveva a che fare col resto delle norme ma aveva solo lo scopo di mettere bene in chiaro come il M5* dovesse essere subalterno al PD.Da lì la reazione, per vero scomposta ma provocata, di Conte.

Poi su questo si è inserita la decisione di Draghi di avere come solo referente proprio Letta, al punto che tutte le altre forze politiche avrebbero dovuto sottomettersi pubblicamente ai dictat del PD.

COMUNQUE. Draghi si e’ dimesso perche’ ha capito troppo bene che tra gli alleati di Governo non ci puo’ essere pace ed intesa. Anche se si fosse realizzato un “Draghi bis”, le liti sarebbero continuate tra Lega e PD. E le guerriglie continueranno ancora, prossimamente,L tra Lega, FdI e FI ( centro destra (non) unito). E sul fronte PD ed eventuali nuovi alleati, lo stesso. Solo i grandi politici della Democrazia Cristiana riuscivano a tenere unito un pentapartito. Altri tempi, altri uomini….. La momentanea, abile unione d’intenti tra i leaders del cdx, per staccare la spina al Governo Draghi, per prospettici motivi elettorali, non risolvera’ le diversita’ e le differenti vedute in molti campi, tra Salvini, Berlusconi e Meloni.

ultima modifica: da

