Un italiano alla Nato, ora è possibile con Draghi.

È auspicabile che gli Stati Uniti non si lascino sfuggire la possibilità di avere un atlantista ed europeista di statura mondiale come Mario Draghi alla guida di un’alleanza non più solo militare ma strategica, che avrà di fronte sfide molteplici e decisive per l’ordine mondiale nel prossimo decennio.

Molte sono state negli ultimi mesi le ipotesi su un italiano come segretario generale della NATO, vista l’imminente scadenza del mandato di Jens Stoltenberg che a Madrid è stata appena prorogata di un anno.

I nomi circolati e su cui si è discusso erano finora poco percorribili. Alcuni perché non interessati e orientati a continuare l’esperienza in corso, come per esempio Paolo Gentiloni che ha espresso la volontà di restare alla Commissione Europea dove gode di indiscussa stima, e Enrico Letta che si trova a governare il Pd in una fase a dir poco dinamica. Altri, come Matteo Renzi, certamente con tutte le carte in regola ma privi di quel solido appoggio nazionale che è indispensabile per avanzare una candidatura a questo livello. Altri ancora perché chiaramente non all’altezza viste le loro passate performance non certo brillanti in posizioni internazionali, come per esempio Federica Mogherini.

La NATO uscita dal vertice di Madrid è strutturalmente un’altra NATO. Non più atlantica ma internazionale, non più solo europea ma con un orientamento al Mediterraneo e al Medio Oriente, e all’Estremo Oriente Indo-Pacifico che sta molto a cuore agli americani. È vero e dobbiamo ammetterlo, senza la guerra di Putin a Madrid si sarebbe deciso ben poco, si sarebbe approvato il nuovo concetto strategico della NATO o poco più. Non ci sarebbe stato l’allargamento geopolitico a Finlandia e Svezia e l’attenzione, appunto, ad aree del pianeta che finora erano meno rilevanti e troppo lontane per l’alleanza e quelli che erano i suoi principi costitutivi nati con la guerra fredda.

E a Madrid si è finalmente parlato di Cina, e se ne è parlato in termini di “contenimento” riconoscendo così, anche se tardivamente, la minaccia che viene da oriente non solo dal profilo militare, e la cui conferma giunge direttamente dal teatro ucraino dove la Cina sta scoprendo una nuova alleanza economica in primo luogo, ma anche di forniture militari, con la Russia di Putin.

L’Italia, come quinto contributore della NATO e Paese fondatore, non ha un segretario generale dai lontani tempi di Manlio Brosio, esponente del Partito Liberale che rimase in carica dal 1964 al 1971.

Mario Draghi, è noto, avrebbe aspirato alla presidenza della Repubblica, ma sappiamo come è finita per le miserie della politica italiana che non è capace di valorizzare uomini che l’Europa e il mondo ci invidiano.

Ora, causa il comportamento sconsiderato di personaggi che presto saranno scomparsi nell’irrilevanza da cui sono venuti, Mario Draghi gestirà l’ordinaria amministrazione del governo italiano fino all’autunno, fino all’insediamento di un nuovo governo che uscirà dalle urne.

La crisi, se non altro, ha mostrato l’apprezzamento per Draghi dai leader di tutto l’Occidente.

È auspicabile che gli Stati Uniti, titolari della golden share della NATO e di fatto decisori primari e finali della candidatura del segretario generale, non si lascino sfuggire la possibilità di avere un atlantista ed europeista di statura mondiale come Mario Draghi alla guida di un’alleanza non più solo militare ma strategica, che avrà di fronte sfide molteplici e decisive per l’ordine mondiale nel prossimo decennio. Ed è auspicabile anche che l’Italia riesca, su una candidatura di questo livello, a muoversi più responsabilmente di quanto abbia fatto finora.

Si dirà: ma un banchiere alla NATO? Lo stesso Stoltenberg è un economista, ed è stato appena nominato (entrerà in carica al termine del mandato l’anno prossimo) direttore della Banca Centrale norvegese.

Una personalità riconosciuta in tutto il mondo per credibilità e autorevolezza come Mario Draghi, in fondo, sarebbe certamente più a suo agio nell’operare come segretario generale della NATO avendo quali interlocutori il presidente degli Stati Uniti o il presidente francese, il primo ministro britannico o canadese, il cancelliere tedesco, e i più importanti leader e statisti mondiali. Invece che dover discutere con Giuseppe Conte.

La candidatura di Draghi va ora costruita e sostenuta dal nostro Paese, per non recriminare poi se a Bruxelles alla guida dell’alleanza vi sarà nuovamente un esponente del nord Europa, come accade ormai da quasi venticinque anni.

