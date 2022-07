Renzi: ORA “Senza Draghi l’Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei 5S da un lato e di Salvini Meloni e Berlusconi dall’altro”

“Senza Draghi l’Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei 5S da un lato e di Salvini e Berlusconi dall’altro. Chi oggi vuole mantenere l’idea di un’Europa forte ma anche e soprattutto di un’Italia credibile deve sapere che bisogna mettersi insieme“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Elezioni: Renzi, chi vuole Italia credibile in Ue si metta insieme.

“Io voglio dire che se Draghi è andato a casa, l’Italia è più debole. E la responsabilità è di Conte e dei Cinquestelle da un lato e di Salvini e Berlusconi dall’altro. Chi oggi vuole mantenere l’idea di un’Europa forte ma anche e soprattutto di un’Italia credibile in Europa deve sapere che bisogna mettersi insieme sennò vince la destra”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Tg1.”Se gli altri non lo vogliono fare… Chiariamoci sui contenuti: noi siamo stati quelli che per primi hanno voluto Draghi contro tutto e che oggi diciamo: mettiamo al centro le cose da fare, il lavoro non i sussidi come il reddito di cittadinanza, il sostegno alle famiglie. Sulla base di questo, chi ci sta può vincere le elezioni. Se si continua con le chiacchiere vuote non si va da nessuna parte”.

Serve poco solo buon senso,e superare veti incrociati.

“O lo fai adesso o non lo fai più: superare i veti incrociati è fondamentale”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al Tg1 rispondendo a una domanda su un’eventuale coalizione di centro alle prossime elezioni. “Oggi il rischio – ha aggiunto – è che l’Italia rischia di essere tra ottobre e novembre la vittima predestinata dei grandi problemi internazionali. C’è una parte di Paese che dice mettiamo al centro quelli che sanno fare le cose. Penso che nel centro ci siano tante persone che possono essere persone di buon senso. Tutti fanno slogan. Il polo del buon senso è quello che serve all’Italia contro chi vorrebbe uscire dall’euro o contro chi banalmente ha mandato a casa l’italiano più stimato di tutti. I populisti hanno fatto fuori Draghi”.

