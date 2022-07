Centrodestra al voto, unito ma diviso. L’incognita è il leader.Salvini in linea con Meloni: “Chi avrà un voto in più indicherà il premier”. Ma FI frena: “Presto per le regole”. E Berlusconi lancia il programma: “Pensioni da 1000 euro per tutti e un milione di alberi”

«Centrodestra al voto, unito ma diviso.» Siamo agli ossimori. Già che c’erano avrebbero potuto anche dire: Centrosinistra al voto, diviso ma unito.

Prima Berlusconi, Fini e Bossi. Ora Berlusconi, Meloni, e Salvini, con l’aggravante di una profonda impreparazione su tutti i temi nevralgici del paese. Prepariamoci al peggio cosmico.

Sono iniziati i saldi di fine stagione, ma la merce buona non è mai in saldo oppure è nascosta bene e pochi sono i fortunati a saperla scovare. Ma la vera battaglia è la poltrona principale. Spero che i cittadini non si facciano infinocchiare nuovamente, da chi, molti anni addietro, li ha portati al disastro economico, sociale, morale e legale, a suon di porcate legislative enormi e indecenti, rivolte sempre ai soliti noti e non a milioni di cittadini.

In un’unione di partiti, che devono arrivare ad avere un quorum superiore a quello agli altri, il più piccolo comanda.Sbagliato ma è così.

Berlusconi ha un terzo dei voti di Meloni e la metà di Salvini, eppure comanda, fa e disfa a suo piacimento ed agli altri due tocca abbozzare.

Ovvio, non ha forza né idee e continua con la politica dei venditori di pentole di cui tanto trasmettevano le sue televisioni negli anni 80 e 90, ora la tv la guardano in pochi, lui dorme più di quanto non vegli, e comunque vuole comandare, è con due incapaci di gestire politica anziché pance e masse urlanti, gli va anche bene.

Dalla nostra gioca l’età ed il vuoto di quel che dice.

Speriamo per il bene di tutti che si ritiri presto in una dorata casa di riposo, e limiti i danni.

Meloni presidente del gran consiglio , Salvini ministro della razza , Berlusconi ministro della propaganda. Meloni, non è questione di toni, con le proclamazione davanti agli Vox hai mostrato la tua vera faccia, quella che sempre sei e rimarrai :

Meloni la zia di Ruby nipote di Mubarak si presenta agli Italiani come nuova, quando è da più di 20 anni in politica, e nel 2011 era Meloni insieme a Berlusconi e Lega Nord che portarono l’Italia sul orlo del burrone. Ed ora la Meloni zia di Ruby pretende di diventare presidente del consiglio, roba da matti !!! Tempo buio per gli italiani che non hanno imparato niente dal passato.

Se gli Italiani permetteranno che una Fascista zia di Ruby insieme ad un pregiudicato Mafista ed affarista delinquente colluso con la Mafia ancora in possesso del informazione pubblica con le sueTV private, in alleanza con un Felpista Secessionista camuffato da Italiano puro, gli permettono ancora di governare l’Italia, per fare gli interessi di pochi contro gli interessi di tanti, per portare Italia a banca rotta, allora si che Italia è finita.

E ricomincera’ il mantra che, se lo cose andranno malissimo, come e’ prevedibile, per gli italiani, la colpa e degli altri che non li lasciano lavorare. Del resto sono tutti orientati per i “pieni poteri”. Salvini li ha chiesti, Meloni li ha nel DNA e Berlusconi li ha sempre esercitati.

L’unica speranza e che i giovani dai 18 ai 25 anni anziché andare a farsi spritz e moyito vadano a votare contro alla destra.Un’altra estate di vecchie promesse con le solite vecchie facce che griideranno le solite vecchie cose. Ma davvero ci meritiamo tutto questo oltre al caldo e ai disastri ambientali?

I sondaggi sono una cosa virtuale,aleatoria e fittizia.Le urne sono reali e completamente diverse.I nostri politici di destra e sinistra sono stati miopi e ciechi a far cadere l’unico PdC di cui quasi tutti i cittadini si fidavano. Ora i partiti vecchi e lacerati,senza idee e stantii e poco coraggiosi in politica promettono senza speranza ciò che Draghi stava realizzando e che loro sono incapaci a fare. Dimettedevi tutti!

