Quello che ormai dice l’anziano comico è l’esatta significato del termine “farneticare”

Draghi, crisi di governo. Grillo: “Due mandati sono la luce nelle tenebre”Il fondatore dei 5 stelle rompe il silenzio e richiama tutti ai valori del Movimento. Berlusconi torna in campo a 85 anni e convoca un nuovo vertice del centrodestra. In Sicilia si vota oggi per scegliere il candidato progressista alla presidenza della Regione. Letta studia nuove alleanze escludendo chi non ha votato la fiducia a Draghi

Più che rendere “legge” il limite dei due mandati, sarebbe meglio rendere obbligatorio un serio periodo di PREPARAZIONE prima di entrare nel mondo della politica. Non è che forse il Garante Grillo, in riferimento al doppio mandato non parlasse dei politici ma del movimento stesso? Mi pare evidente che abbia fatto due mandati ed ora sia finito.

Ormai può far politica attiva chiunque, anche emeriti ignoranti che non sanno neppure da che parte sono girati (vedi i 5stelle e la scelta dei candidati on line…Ma non solo loro). Così si fanno le ossa SULLA PELLE del Paese, e quando hanno finalmente imparato qualcosa…a casa ! M5stelle ” un antibiotico” che ha” ucciso ” se stesso e le riforme sociali,culturali ,energetiche ,economiche e produttive,nonché quelle lavorative della società civile. A CASA E A NON PIU RIVEDERCI.

Mancava proprio lui a pontificare la sua sciocchezza. Si ricorda ora dei due mandati? Quando i suoi stellini hanno sotterrato il regolamento grillino, dov’era? Quando il movimento ha fatto il governo con la lega dov’era? Dov’era quando la lega e la destra hanno governato con berlusconi?

Quello che ormai dice l'anziano comico è l'esatto significato del termine "farneticare"

