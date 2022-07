Renzi lancia il nuovo logo (una R rovesciata) e propone un rassemblement di centro contro la destra: “No ai veti incrociati” Le alleanze sono ancora in alto mare, nell’ex campo largo di centrosinistra, ma il leader di Italia Viva ha già il simbolo per le elezioni

A parte il simbolo, grazie a Renzi abbiamo Mattarella, è stato bloccato il Conte 2 che vedeva il PD subalterno al M5S e che se non ci fosse stato Renzi avrebbe fagocitato il PD stesso. La venuta di Draghi con tutto il suo credito internazionale, ha sventato l’elezione del capo sei servizi segreti a Presidente della Repubblica ecc. Però si dice che è antipatico e borioso, allora molti gli preferiscono Calenda che sarebbe più umile (!!!!) Usiamo la testa per favore.

Tra 2 mesi dovremo scegliere chi votare. La situazione è tragica e corriamo il rischio di fare la fine della Grecia. Se siamo furbi, comportiamoci come il cerino: non facciamoci fregare un’altra volta. Escludiamo perciò gli inaffidabili, cioè tutti quelli che hanno ostacolato il governo Draghi e non meritano più considerazione. I 5S, la Lega e FI (che hanno vigliaccamente pugnalato Draghi per motivi ancora sconosciuti). Il PD (che ha tenuto per mesi il piede su 2 o 3 scarpe, appoggiando Draghi ufficialmente ma non contrastando le idiozie e gli ultimatum di Conte e della sinistra radicale). Fratelli d’Italia della Meloni (un gruppo di destra raccogliticcio e variegato senza esperienza, simile ai 5 S).

Lo so la logica vorrebbe quello che ho detto e scrittoi e ci spero, Però sono almeno un decenio che mi chiedo come sia possibile che la gente voti per Salvini Meloni o per i 5Stelle o per Berlusconi eppure lo fa: Credo che il voto non sia ancora percepito per una cosa importante ma comunque secondaria rispetto ai ns interessi personali, siamo troppo individualisti e ci riesce difficile individuare il bene comune, è questo il dramma ITALICO. ITALIANI “La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare “(Albert Einstein)

