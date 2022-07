Temo che Orfini stia al PD come “Le mie prigioni” di Silvio Pellico stettero all’Impero Austro Ungarico: peggio di una battaglia persa.

Pd, Matteo Orfini: “Conte trasformista e Franceschini sbaglia: no a un’Unione formato bonsai” Intervista all’ex presidente dem: “Sarebbe incomprensibile andare al voto con chi ha affossato il governo Draghi. Concentriamoci sui milioni di cittadini che hanno creduto in lui”

CARO PD: Anche questa volta ,con Draghi mandato a casa,ha vinto la politica del no,del qualunquismo,della irresponsabilità, della incompetenza.Sono stati accontentati con l’appoggio di destra e sinistra, conte, casalino,travaglio,Meloni, salvini,berlusconi .

Siamo al secondo giorno della campagna elettorale e già nel PD inizia la discusione con uno contro altro (anche se Orfini da tanti punti di vista ha ragione). Proposta: se i dirigenti del PD vogliono avere qualche probabilità di successo facciano squadra, diano un’idea di compattezza e se non sono d’accordo tra di loro si telefonino o facciano delle riunioni fino a trovare una sintesi. Se poi riducessero il proprio tasso di narcisismo di un buon trenta percento sarebbe ancora meglio.

Ha ragione ,tanta ragione Orfini.Il PD,nonostante la base estremamente discordante,ha perso tre lunghi anni a rincorrere le stelle cadute e polverizzate. E c’è ancora chi nel PD ha dei dubbi a buttare via una alleanza con chi in 10 anni non ha mai ,dico mai avuto punti fermi e idee costruttive.Prima populisti del no a qualunque cosa,poi con la lega,poi con la sinistra,poi con Draghi ma anche no.Fate voi cari dirigenti PD. Queste sono le convinzioni della base

PERCIO. Concordo pienamente con Orfini. Non vi e’ tempo da perdere il messaggio deve essere univoco e progressista. A quante battaglie civili ha rinunciato il PD per interessi di parte? Quante accozzaglie vogliamo fare pur di prendere tre voti in piu’ ma perdendo la fiducia di troppi. Non inseguiamo la destra senza una idea programmatica chiara. Una domanda al Orfini :ma mi chiedo nel partito vi parlate mai? Magari concordare una linea tanto che chi legge si faccia un’idea del percorso che si intraprende non sarebbe male, soprattutto in questo momento.

SI.Orfini ha ragione. Le alleanze si creano innanzitutto “culturalmente”, il campo largo deve esistere prima come visione politica e poi come pratica di alleanze. Ma il campo largo come dato culturale “egemone” , come direbbe Gramsci, passa dalla conquista di ceti sociali e non di followers, altrimenti basta attivare i Ferragnez per vincere..

Sono questi i momenti che dividono i grandi leader in grado di dettare una linea per il bene del paese e gli innumerevoli signor “tentenna” che pensano esclusivamente al loro partito.

Letta è uno di quest’ultimi, prenderà solo decisioni che condurranno il PD verso un destino di “grande e popolare” partito vocato all’opposizione.

Con una destra pericolosa, pasticciona, con relazioni internazionali anti democratiche come Putin e gli ultra conservatori USA e sovranisti come Orban, Letta si limiterà a gestire la sua parrocchia con i soliti e noiosi no, forse, se e vedremo.

Ci sarà poco da vedere, Berlusconi con la sua faccia tosta e la sua smisurata potenza mediatica ( ottenuta grazie a corruzione e ignavia di D’Alema&Co ) La Meloni coi suoi demeriti chissà perchè mai considerati e Salvini con la sua abissale ignoranza democratica avranno vita facile per vincere….molto meno facile sarà per gli italiani sopportare i futuri disastri di questi 3 spregiudicati.

Temo che Orfini stia al PD come "Le mie prigioni" di Silvio Pellico stettero all'Impero Austro Ungarico: peggio di una battaglia persa.

