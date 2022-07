Superare i veti incrociati? O lo fai ora o non lo fai più. Io sono a disposizione per dare una mano. Riprendendo la metafora calcistica: in passato ho giocato centravanti e ho segnato tanti gol. Oggi il mio ruolo è la vita da mediano. Sono consapevole che devo dare una mano mettendomi a disposizione di una squadra. Ma come dicevano i latini nomina sunt consequentia rerum. Prima decidiamo dove andiamo, con quale macchina e alla fine possiamo accordarci su chi guida. Non ho preclusioni sui nomi ma voglio fare politica, non scelte umorali Matteo Renzi

Vorrei anche che i partiti di centro cominciassero a ragionare. Credo che fra i loro programmi non ci siano discrepanze macroscopiche. Calenda, persona che apprezzo, dovrebbe smettere di sostenere che non si può fare una formazione “contro” e tutto quel che segue. In politica ci si unisce anche per interesse. Fatto salvo che i 5s sono fuori dalmondo, l’ostilità verso Di Maio è solo preconcetta. Solo i fessi non rivedono mai le loro idee. Eccedere in purezza è autolesionistico.

PS: Premetto che non sono un esperto di comunicazione, ma il PD ha lanciato la campagna elettorale con un equivoco manifesto, con la scritta L’ITALIA È STATA TRADITA, poi sotto una foto di Draghi che saluta con un sorriso e poi la chiosa IL PD LA DIFENDE, TU SEI CON NOI?Queste sagome del PD hanno così accostato Draghi all’idea di tradimento, e dal manifesto può sembrare che sia Draghi il traditore dell’Italia, come sostiene in modo miserabile il sedicente leader del m5s Conte, quest’ultimo sì traditore degli interessi della Nazione. Ma come è possibile fare errori di comunicazione così madornali. Ma poi perché il PD è allergico alla parola “nazione” e perché Enrico Letta “occhio di tigre” sta ancora dietro al ridicolo sedicente avvocato del popolo Conte e non rompe definitivamente con il m5s? Attenzione che ci vuol poco a passare da occhi di tigre a occhi di triglia.

Allargare il campo dei responsabili. Un delitto andare in ordine in sparso, meglio un unico fronte, repubblicano ed europeista, un CLN di nuova generazione legato a un progetto di rinascita, che completi l’agenda Draghi .

L’Italia che verrà dipende dalle decisioni che prenderemo tra qualche ora. La destra può vincere le elezioni ma non è affatto detto che riesca a governare un mondo in tempesta. Meloni, nonostante sia diventata di colpo filo atlantica, ha un passato che pesa, all’estero più che in Italia. Salvini è già stato al governo. Un occhio agli sbarchi in Sicilia e niente più. Mi correggo: alla corte di Putin. Chi decide la cornice del nuovo patto di stabilità in Europa, aiuti e ristori, non dimentica così facilmente.

Veniamo a noi, a noi che abbiamo difeso l’esperienza di governo di Draghi fino alla fine. Un delitto andare in ordine in sparso. Se prevalgono i personalismi, tu sì tu no, non c’è proprio partita. Quanto meglio un unico fronte, repubblicano ed europeista, un CLN di nuova generazione legato a un progetto di rinascita, che completi l’agenda Draghi investendo in sanità e scuola, attento alle fasce sociali più deboli, pronto a sostenere le imprese, affidabile nelle capitali del mondo, un baluardo della democrazia ora che i regimi autocratici mostrano i muscoli.

C’è una sola alternativa alla strada maestra: allargare il campo dei responsabili, proprio la proposta avanzata dal cardinale Zuppi, il presidente della conferenza episcopale. Un problema di credibilità e di numeri. Di credibilità verso gli italiani: metterli nella condizione di scegliere senza equivoci. Vuoi un’Italia isolata in Europa, votati il duo Meloni-Salvini. Sì, isolata, perché la destra italiana non ha uguali dal Portogallo all’Est europeo salvo pescare in Ungheria. Infine di numeri, visto che saranno una trentina i collegi uninominali decisivi per assegnare la vittoria. Li’, vinci o perdi per un ciuffo di voti. Se il centrosinistra è coeso, da Speranza, ai verdi, ai socialisti a Renzi e a Calenda passando per il Pd, il partito più forte della coalizione, in quei collegi puoi vincere. Se vai diviso, il duo Meloni-Salvini trionfa. Il ‘centro’ di cui tanto si parla ha in mano una bella fetta delle sorti del Paese. È fatto di gente che ha difeso Draghi, che ha usato parole pesanti contro chi l’ha fatto cadere. Se il tema è salvare l’Italia in una stagione difficile, non mi aspetto scelte diverse.

