“È una scelta: o noi o Meloni”. Il carro di Enrico Letta: da Brunetta a Speranza, senza Conte.

“Noi siamo pronti a una campagna a tappeto, con la certezza che se col 2% abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, potremo essere ancora più incisivi nella prossima legislatura perché prenderemo molto più del 2%. E se alleati con qualche compagno di viaggio serio potremo col 10% bloccare il governo sovranista. Anche perché su lavoro, ambiente, geopolitica, diritti sociali noi siamo credibili e non abbiamo cambiato posizione. Nessuno degli altri può dire lo stesso”. Cercheremo di coinvolgere quel 20/30% di scontenti e assenteisti al voto.E sapiate che! Perdere alle politiche con i sani principi e senza compromessi è sempre meglio che risuscitare la vecchia mai morta del PD

Caro Letta “O noi o la Meloni” non è il modo per portare l’area di sinistra a vincere le elezioni.

SERVE CARO LETTA! Quella parte, diventata consistente, di italiani (quelli che non hanno vincoli di appartenenza, quelli che si sono rifugiati nell’astenzionismo) che avrà un ruolo determinante sull’esito del voto, non guarda agli schieramenti, ma al tasso di concreta capacità di coesione, e quindi di governo, che riconosce alla offerta di ciascuno di essi. E dunque, quella parte di elettorato – conoscendo la storia dei partiti dell’area di sinistra fatta di maggiore frammentazione e di minore capacità di ricompattarsi (non importa se per puro opportunismo) – potrebbe orientarsi verso di essa soltanto al sopravvenire di fatti concreti e circostanziati contrari alla evidenza del vissuto.

C’è poco da fare, ma parlare di “lista aperta ed espansiva di democratici ” (che significa?) è il modo migliore per confermare nella diffidenza quegli elettori che vi vedono soltanto la prosecuzione in un percorso fallimentare già sperimentato.

Le prossime elezioni non possono e non devono essere la scelta tra il socialismo di Letta e il socialismo della Meloni. C’è un’Italia di chi crede nell’Europa, nei diritti individuali e nel libero mercato che vuole e deve essere rappresentata.E penso sia fondamentale che la coalizione di centro-sinistra esca subito, immediatamente, con una proposta forte, attraente, comprensibile. La proposta che si presta molto a questo, già in cantiere da mesi, è il taglio del cuneo fiscale, graduale a partire dai redditi più bassi e con piena attribuzione dei benefici ad incremento delle retribuzioni; è una proposta espansiva, con un forte contenuto di equità, coerente con le esigenze dell’economia e del bilancio pubblico.Una mensilità in più per tutti, un po’ alla volta. Credo sarà bene guardarsi, d’altra parte, da alcuni errori di comunicazione che causarono danni gravi, ad esempio, nella campagna del 2006. L’espressione “cuneo fiscale” può essere dannosa se diretta ad una platea poco informata e talvolta disattenta; ridurre le tasse sul lavoro, questa è una espressione che tutti comprendono. E aggiungo. Il problema non è con chi ma per fare cosa. I temi dall’ambiente ci sono nel programma e se si in che misura. Non abbiamo più tempo per provare a non far estinguere il genere umano ma non per colpa della crisi economica più semplicemente l’acqua, sta finendo e la crisi di oggi ne è la prova. Come si produce in agricoltura, cosa mangeremo a breve? E questi ancora cercano di rincorrere il cdx con il programma. Ci vuole un programma completamente alternativo.

Lasciamo da parte i nomi e puntiamo su quel che si vuole fare, non un progetto di mille punti, pochi e raggiungibili. Chi ci sta bene, non ha importanza chi sia e da dove provenga, chi non ci sta faccia la sua strada

“È una scelta: o noi o Meloni”. Il carro di Enrico Letta: da Brunetta a Speranza, senza Conte.

Il segretario dem si dà due settimane per capire chi c’è e chi no nella “lista aperta ed espansiva” che punta a sconfiggere la destra. Mano tesa a Calenda, Di Maio, Renzi. Sul candidato premier “non è una mia ossessione tornare a Palazzo Chigi, se ne discuterà”

“La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni”. In una lunga intervista a Repubblica, Enrico Letta lancia la sfida alla destra: “Trasformeremo le 400 feste dell’Unità previste in tutta Italia da qui al voto in luoghi di dibattito, ma anche di chiamata ai volontari. Ne metteremo insieme 100 mila e li guiderà Silvia Roggiani. Ad agosto saremo in tutte le città semideserte, nelle periferie, per parlare con chi in vacanza non è potuto andare. Porteremo la solidità delle relazioni umane e le nostre proposte. Come recitava l’ultima frase di Berlinguer, sarà una campagna casa per casa, strada per strada”.

La domanda è inevitabile, quando parla di “noi” a chi si riferisce? Il Pd punta a una lista “aperta ed espansiva” di “democratici e progressisti”. E si dà due settimane di tempo per capire chi ci sta. La porta è aperta a “chi porta un valore aggiunto, chi si approccia con spirito costruttivo e chi non arriva con veti”.

E allora si parte. Calenda? “È il più consistente dal punto di vista dei numeri e ha svolto in Europa un lavoro interessante e in parte condiviso. Discuteremo con lui con spirito costruttivo”. Speranza? “Spero possa candidarsi nella lista aperta del Pd. Glielo chiederò”. Di Maio? “Con lui sicuramente continuerà il dialogo”. Renzi? “Parleremo con tutti”. Gli ex di Forza Italia come Brunetta, Carfagna, Gelmini? “Certo. Lo dico anche a coloro che a casa mia storcono il naso. Meritano apprezzamento”. E Conte? “No. Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno. Lo avevo avvertito che non votare la prima fiducia sarebbe stato lo sparo di Sarajevo”.

Letta definisce un “tormentone” il dibattito sull’Agenda Draghi, “si tratta di un punto di partenza e non del programma della coalizione. Per un motivo semplice: nel governo di unità nazionale c’era anche la Lega e dunque nel programma non c’erano misure che noi avremmo voluto, come per esempio lo ius scholae. Noi vogliamo andare molto più avanti, sul lavoro, sulla giustizia sociale, sulla lotta alle disuguglianze e sui diritti”. In campagna elettorale bisogna “rendere evidente che parliamo di due Italie profondamente diverse”, marcare la distanza da Meloni & Co. “Certo potrei parlare di rischio fascismo, ma non farò una campagna sugli -ismi, bensì su fatti concreti. Chi ha fatto cadere il governo è già costato agli italiani una quattordicesima, perché è tramontato il taglio del cuneo fiscale che avrebbe dato ai lavoratori un mensilità in più a fine anno. Lo riproporremo nel nostro programma”.

Altro tema, chi è il candidato premier. Sulla Stampa Andrea Orlando afferma che se il centrosinistra prevarrà alle urne, Enrico Letta sarà presidente del Consiglio. Letta non pone condizioni: “Ho già avuto il privilegio di essere a Palazzo Chigi, non è la mia ossessione tornarci – replica Letta – Sul tema si deciderà nei modi e nei tempi opportuni. Questo è il momento di mettere anima e corpo ed è chiaro e che io me la gioco tutta, fino in fondo”.

