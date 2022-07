Giuseppe Conte a Enrico Letta: “L’Italia tradita dall’Agenda Draghi”

Giuseppe Conte: “L’Italia tradita dall’Agenda Draghi” e tu Conte sottomesso a Grillo, al padrone del tuo M5s, che ti manda Dibba a fare il “progressista” (sic!) e non bastasse ti toglie, con la scusa dei 2 mandati, i tuoi collaboratori più fidati vorresti dare lazione di coerenza?…Chissà perché accomuna Draghi con la destra, che ha votato compattamente contro il premier.

Conte è pieno di astio e livore e non riesce neanche a capire la differenza tra chi ha dimostrato sul campo il proprio valore in tutti i consessi (nazionali e internazionali) e chi ha solo dimostrato inadeguatezza per l’importante ruolo che un colpo di fortuna gli ha messo sul piatto. Forza italiani dimostriamo nelle urne che questo Paese può ancora sperare.

Adesso tira fuori l’agenda sociale, che quando ha governato ha preteso di risolvere con il reddito di cittadinanza. Plagiato da Travaglio, trasuda livore verso Draghi e straparla delle imprese dell’edilizia a rischio fallimento. Saranno per caso le stesse imprese di cui ha parlato Draghi al Senato, vittime del provvedimento superbonus 110%, scritto con il piede sinistro dal suo MoVimento? Vedremo questo inverno se questo indefesso ecologista preferirà scaldarsi con il gas o tenere muffole e colbacco (!). Sono sorpreso di non avergli ancora sentito dire “Draghi l’umiliatore”. Totò direbbe: vota Antonio. Vota antonio Aspetto. Se ti riferisci a quelli schiteriati ignoranti che hanno votato 5s posso essere d’accordo. Eleggendovi hanno dimostrato di essere scarsamente intelligenti. Ma la maggioranza degli italiani condivideva e condivide l’agenda Dragi. E poi politici alla CONTE&SALVINI +MELONI smette di parlare a nome dei italiani. Io mi sento offeso, essendo italiano, a sentirla dire che parla anche a nome mio.

Premesso che tra i traditori della Nazione c’è Conte, ridicolo sedicente avvocato degli italiani e che non sono un esperto di comunicazione, ma il PD ha lanciato la campagna elettorale con un manifesto con la scritta: L’ITALIA È STATA TRADITA poi sotto una foto di Draghi che saluta con un sorriso e poi la chiosa IL PD LA DIFENDE, TU SEI CON NOI? Queste sagome del PD hanno così accostato Draghi all’idea di tradimento, e dal manifesto può sembrare che sia Draghi il traditore, come sostiene in modo miserabile il sedicente leader del m4s Conte. Comunque Enrico Letta “occhi di tigre’ deve chiudere definitivamente con il SETTA 5S.Se non lo capisce è grave. Ma come è possibile fare errori di comunicazione così madornali.

Giuseppe Conte a Enrico Letta: “L’Italia tradita dall’Agenda Draghi” Il leader M5S replica al segretario dem: “Ha poco a che fare con giustizia sociale e tutela ambientale”. Accusa Draghi e il centrodestra: “Hanno umiliato tutti gli italiani che chiedono risposte”

“È vero, Enrico” replica sui social Giuseppe Conte al segretario del Pd Letta, “l’Italia è stata tradita”, ma non da chi ha fatto cadere il Governo Draghi. “L’Italia è stata tradita quando in Aula il premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell’edilizia a rischio fallimento, lotta all’inquinamento vera e non trivelle e inceneritori”.

Conte allontana ancora di più il suo percorso da quello del Pd dicendo che “l’agenda Draghi da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente. Ma adesso non è più tempo di formule e giochi di palazzo. Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha voce – conclude Conte – potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre”.

