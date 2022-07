Conte fece carte false per fare il governo con la lega, quattro giorni fa ha fatto cadere un governo giunto ad un passo dalla ridefinizione di trattamenti salariali vergognosi, oggi afferma di essere il più progressista di tutti.Mi chiedo: ma esiste ancora un limite alla decenza?!? Speriamo che il pd, e tutta centro sinistra estrema si ricordi di tutti I danni e le promesse non mantenute del M5S in campagna elettorale……

Governo e politica verso le elezioni. Conte attacca il Pd: “Arroganti, siamo noi i progressisti”

Il giorno dopo aver fatto insieme le primarie in Sicilia (dove la dem Chinnici ha battuto la 5s Floridia) Pd e M5s si allontanano ancora di più a livello nazionale. Se a Repubblica il leader dem Enrico Letta archivia l’alleanza giallorossa senza se e senza ma (“Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno”), Giuseppe Conte attacca: “Infame dire che ho tradito, il Pd è arrogante, siamo noi i veri progressisti. I dem devono decidere con chi stare”, una posizione che ovviamente mette in crisi anche l’alleanza siciliana.

LA BARZELETTA DEL GIORNO. CONTE SIAMO NOI I PROGRESSISTI

