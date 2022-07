Romano Prodi: “Conte come Bertinotti, si è suicidato” Prodi lasciamo perdere i suicidio, era gia morto molto ma molto prima.

CARO PRODI LASCIAMO PERDERE I SUICIDI DEGLI ALTRI! IO CERCHEREI CHE NON SI SUICIDIA IL PD. “Io fossi il Pd cercherei di costruire un progetto credibile, non puntare allo 0, 5% in più per esigenze di correnti interne. Ma facciano loro, noi siamo pronti a correre nei 200 collegi con candidati molto radicati. E faremo una campagna elettorale piena di eventi straordinari. Questa campagna elettorale me la gioco tutta, col sorriso e casa per casa”.

SUL SUICIDIO CONTE: Caro Prodi il bersaglio era Draghi, Il bimbo del asilo mariuccia dal nome Conte è stata la scusa presa al balzo. Potevano ricucire con il M5s ma Berlusconi, Salvini e Meloni avevano già deciso lo strappo, il primo perché cerca lo scudo dell’immunità ancora per i processi in corso, il secondo per ambizione personale, la caciarona perché si crede Giorgia 1a io so mamma, io so italiana, io so donna, io so io.

Uno intelligente come Prodi dovrebbe leggere meglio gli avvenimenti politici, Conte è stato preso in mezzo, nessun politico di professione vuole lealtà e onestà e lui ne dovrebbe sapere qualcosa. Draghi non è un politico è un competente senza bandiera, onesto e competente e i politici non lo sopportavano più perché ancora più pericoloso di Conte per i politici professione sono come l’aglio per i vampiri, Prodi, Monti, Draghi da abbattere una volta che hanno risanato i conti scassati dai politici corrotti.

Romano Prodi: “Conte come Bertinotti, si è suicidato”L’ex premier e fondatore dell’Ulivo: “Senza Draghi cade un argine”.. “Non c’è tempo per ricucire tra Pd e M5s”

“Conte si è suicidato, politicamente parlando”. È l’opinione che Romano Prodi, ex premier e fondatore dell’Ulivo, esprime dopo la crisi di governo: a riportare le sue parole è Il Foglio. Parlando delle mosse del presidente pentastellato, fa un paragone con la sua esperienza di governo:

“Quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fiducia’ mi è sembrato di ascoltare di nuovo le parole che usò Fausto Bertinotti con me […] Motivare una scelta politica con la scusa della tua gente che lo chiede è populismo”.

Prodi non si aspettava quanto è accaduto in Senato nella giornata di mercoledì, riporta il quotidiano. L’ex premier – si legge – “è rimasto colpito dall’atteggiamento dei due protagonisti” che hanno portato alla caduta del governo Draghi: “Giuseppe Conte, con il quale si era creata una consuetudine telefonica ai tempi dell’esecutivo rossogiallo” e Silvio Berlusconi, sua vecchia conoscenza. E sottolinea:

“Prima ci trovavamo in una situazione complicata, se non drammatica, ma avevamo dalla nostra l’autorevolezza di Mario Draghi. Un argine”.

Prodi tende ad escludere l’ipotesi di una “ricucitura tra Pd e M5s”:

“Non c’è tempo […] Ormai l’Italia è in campagna elettorale, manca dunque una valvola di decompressione. Sarebbero serviti mesi e mesi per far maturare e metabolizzare questo strappo. Invece, ragazzi, si vota il 25 settembre […] La politica si dividerà sull’agenda Draghi, credo. E non ci sarà lo spazio di particolari ripensamenti. Poi certo tutto può accadere, ma insomma”.

