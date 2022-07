La tentazione di Renzi di correre da solo

“Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che complicati giochi e inciuci di palazzo.

Questo per noi significa essere di centro”. Matteo Renzi

L’area renziana nel PD traccia una linea per il futuro voto del 25 settembre e spiegano ai lettiani compagni di partito che è «necessaria l’alleanza con le forze pro-Draghi». E fa trovare le porte chiuse al M5s.

Ma Letta non è d’accordo, preferiscono cinque cosi di Conte. Questa avversione personale per Renzi da parte del PD è semplicemente ridicola.Non vedo perché il PD dovrebbe essere così ingnorante a non volere I V nel gruppo per poter vincere speriamo alle elezioni.Ho capito Dalema bersani e bettini non lo vogliono.Lo vogliono abattere. Ma Renzi è un Gladiatore è difficile abbatterlo..

Cari renziani nel PD lo sapete meglio di me chi sono quei 3 delinquenti. Letta non vale nemmeno un due di coppe. Sarebbe ora! Basta divisioni, senza Renzi il PD non sarebbe stato al governo e non avremmo avuto Draghi

Brutta bestia il rancore e l’astio.Se ne sono dispiaciuti quando Renzi è uscito dal partito senza tener conto che sul referendum gli hanno sparato contro da tutte le parti a cominciare proprio dai D’Alema dai Bersani dall’Anpi e da alcuni sindacalisti io avrei voluto vedere ognuno di loro al suo posto come si sarebbero comportati non certamente a tarallucci e vino ed è bene che Letta faccia una riflessione e dimentichi la famosa frase ” Stai sereno ” perché in questo momento è più importante pensare agli Italiani che ai propri problemi personali questo è il mio pensiero per come si sono svolti i fatti o non è così?

Ora sono certo che i renziani nel PD non li ricandideranno più, comunque si può andare alle elezioni da soli, le alleanze si faranno dopo checchenedica Letta, se la destra non riuscirà ad avere la maggioranza assoluta, per forza di cose si dovrà riunire tutta la sinistra con il centro se si vuole formare un nuovo governo. NE VEDREMO DELLE BELLE, E DA VEDERE SE SARA UN BENE O UN MALE PER L’ITALIA QUESTO E IL DILEMMA.

La tentazione di Renzi di correre da solo. Al momento questa è l’ipotesi più probabile, dice il leader di Italia Viva. “Se c’è un veto politico su di noi ne prendiamo atto. Dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte” “Pronti ad andare da soli, il veto di Letta sarebbe astio” dice Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera. “Se c’è un veto politico su di noi ne prendiamo atto. Dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. In una coalizione che va da Fratoianni a Toti passando per Brunetta, Gelmini, Orlando qualcuno mettete su di noi? Per cosa? Forse perché siamo stati gli unici a proporre Draghi mentre loro inneggiavano a Conte creando il mito di ‘fortissimo riferimento progressista’? Se invece il veto legato all’astio di Letta per le vicende del 2014 non possiamo farci niente: per noi conta la politica, non i rancori personali” Enrico Letta è il candidato premier migliore? “Letta è segretario del Pd, decida lui. Fossi al suo posto sceglierei uno bravo a vincere le elezioni che sembravamo già che sembravano già perse: Stefano Bonaccini. Ha preso il voto dei moderati e quello degli estremisti di sinistra, ha fermato Salvini nel momento in cui sembrava impossibile”. “Tutte le mie scelte dei prossimi mesi – osserva il leader di Iv – saranno ispirate da questo obiettivo: un nuovo governo Draghi, non un governo Meloni-Salvini”. È pronto a correre da solo? “Sì. E al momento questa è l’ipotesi più probabile. E anche quella che trovo più affascinante. Se prevale l’intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo. Ma se ciascuno vuole tenere le sue bandierine e pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto, beh, non ci conoscono”. Perché non trova un’intesa con Calenda, incompatibilità caratteriale? “L’incompatibilità caratteriale non c’entra nulla: bisogna salvare il Paese, non fare le vacanze insieme. Sui contenuti non siamo lontani ma adesso dipende da lui. Noi in questi mesi non abbiamo mai fatto polemiche con Azione non inizieremo certo adesso”.

