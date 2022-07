VE LA PRENDETE SEMPRE CON CHI VI DICE LE COSE IN FACCIA,IO, FOSSI IN VOI,STAREI PIU’ ATTENTO A QUELLI CHE VI SORRIDONO SEMPRE

Ho deciso di postare questa foto con quella frase, che è una verità, perchè da tempo ormai, ma soprattutto negli ultimi mesi, vedo un sacco di queste situazioni. Non riguarda il solo periodo recente o recentissimo, sia ben chiaro. Ma anni di vita anche. Certo, non nego che recenti avvenimenti dell’ultimo anno mi abbiamo fatto venire la voglia di scrivere tutto questo. E sia altrettanto chiaro, che non c’ è cattiveria in quello che dico, anzi, c’é molta delusione e amarezza. Ma anche tanta rabbia onestamente.

Iniziamo. Ci sono diversi gruppi, definiamoli cosi:

1) da una parte ho visto un sacco di ipocrisia, di doppio gioco, di falsità, di ruffiani, e forse anche semplicemente (e voglio pensare bene per certe persone a cui voglio bene!!) incoerenza.

Persone che non hanno grandi considerazioni per altre persone, ma non glielo dicono in faccia. Anzi, mettono like e cuoricini. Altre che quando sono con te parlano di loro e quando sono con loro parlano di te. Persone che fanno i simpatici e non si espongono mai con gli altri. Ma quando sono dietro loro, gli parlano male.

Quelli che mettono like o cuoricini appunto, o falsi auguri di buone feste e compleanni a chi hanno criticato e sparlato fino al giorno prima. (Baaahhh, che schifo!!)

Ecco questa è la parte che più mi schifa. Persone che si comportano così con gli altri in questo modo, ma che subiscono anche il comportamento degli altri uguale a loro, allo stesso modo.

2) Poi ci sono gli incoerenti, quelli che non lo fanno per cattiveria (almeno voglio sperare) ma che cambiano idea ogni due per tre sulle persone. Ora, va bene cambiare opinione sulle persone, è sinonimo di intelligenza, (le persone cambiano , si conoscono) va bene, però sempre nei limiti della decenza. Cioè non posso dire di una persona una cosa un giorno, non cagarli per mesi, e dopo qualche mese li vedi ridere e scherzare insieme nuovamente come se niente fosse. E’ vero che spesso le persone incoerenti vanno molto a sensazione, e va bene, ma esiste sempre un minimo di range. Eeeh cazzo!!

Cioè esistono sempre delle caratteristiche di quella persona che non cambieranno mai o totalmente. E allora??Dai su. Siate un po’ più coerenti almeno nella vita. Non avete più quindici anni. Siete grandi ormai.

E di queste persone ce ne sono davvero tante.

3)C’è poi l’ultima categoria, altrettanto bella numerosa. Quella degli ingenui, degli stolti e degli immaturi. Ottusi spesso. Tutt’altro che lungimiranti. In questo caso, non c’é cattiveria o malafede. C’è proprio l’incapacità di andare oltre alle cose nella vita. Di capire chi ci sta di fronte. Di soffermarsi a quel poco che sanno e vedono , senza porsi mai il beneficio del dubbio e dando per scontato che quello che vedono, o che gli arrivi all’orecchio sia la verità di Dio in terra.

Quelli che pensano che il nemico é quello col quale hanno litigato, che magari invece è quello che gli vuole più bene di tutti, (anche perché tutti litigano: amici e amiche, fidanzati/e, parenti. L’importante è capire sempre se la persona che sta davanti a noi è una persona cattiva oppure che vale la pena lottare per tenere vicino, valida, ma soprattutto capire se il motivo per il quale si è litigato è qualcosa di riparabile oppure no. Perché non si cura un semplice mal di testa con una decapitazione), e non si rendono conto che spesso il nemico arriva da destra, da sinistra, ma soprattutto dalle loro spalle.

Quelli che mettono i like, i cuoricini, che fanno auguri di buone feste e di buon compleanno, che manco fossero i loro genitori o i loro migliori amici (e che fino all’altro giorno neanche li cagavano) a persone che per prime non hanno proprio grandi considerazioni di loro. Ma questi stolti neanche lo sanno. E le vedo tutti i giorni queste cose, da anni, sui social, per compleanni vari.

Quelli che non sempre sanno distinguere la merda dalla cioccolata. Mangiano merda convinti che sia cioccolata e scartano la cioccolata pensando che sia merda. Vanno a trovare le pulci a chi ne ha poche, e non vedono che chi gli sta vicino magari, in ogni tipologia di rapporto, è pieno di zecche grandi come pietre, e sono i primi che gliene dicono di tutte i colori alle spalle e che gli fanno battutine varie. Che corrono dietro a emeriti coglioni e cretine (e poi piangono) e fanno gli antipatici con te.

Ecco, questo mi lascia a volte spiazzato, sconcertato. E mi fa rabbia. Perchè vedi proprio come la gente, per carità in questo caso senza cattiveria, ma con appunto ingenuità e stoltaggine, se la prendono con te, dubitano di te, e non con gli altri.

Come ho detto in un post passato, io sono uno di quelli che se parlasse, tanta gente inizierebbe a tirarsi i capelli l’uno con l’altra, o inizierebbero a sputarsi in faccia l’uno con l’altro appunto. E tu devi stare zitto. Perchè al contrario delle vere merde, che vanno in giro a mettere zizzagne fra persone , a raccontare quello che dicono gli altri, prendendo le frasi a casaccio ma non contestualizzandole nel modo giusto come le hai dette tu, (che hanno un altro significato ovviamente) che raccontano quello che dici tu, ma non quello che dicono loro sulla stessa persona, tu invece vuoi evitare, e anzi quando lo fai sei tu il primo che si prende le colpe per non dare colpe all’altra persona.

Eeeh, ma la voglia a volte di parlare c’è. Di tirare fuori la rabbia e la verità che molte persone pensano di conoscere c’è. Di aprire gli occhi o togliere le fette di salame agli ingenui, agli stolti, agli immaturi, c’è!! Di smerdare tanta gentucola fasulla che sa solo farsi i cazzi degli altri e mai i cazzi propri. Non so per quanto ancora potrò stare zitto nella mia vita. Soprattutto con certe persone e con certe situazioni, che da anni vedo, in tutti i contesti della mia vita. Tutti!!

Perchè ripeto, la considerazione di oggi, non riguarda solo il periodo recente o recentissimo, ma riguarda anni di vita e di persone. Poi, non nego appunto che il periodo recente e di alcuni accadimenti, mi abbiano portato ad avere non solo la conferma di quello che ho detto, da una parte o dall’altra che sia, ma anche la voglia di tirarlo fuori. Sia chiaro questo.

Non sono solo stanco di tutta questa ipocrisia, ma anche dell’ingenuità e della stupidità di chi non riflette col cervello. Ed è giusto, che tuteli anche me stesso. Perchè dubitano di te gli stolti, e poi non si accorgono chi sono davvero le merde nella vita.

A voi ogni riflessione e considerazione, oltre che ogni esame di coscienza (per tutti quelli che hanno la coscienza sporca ovviamente, gli altri possono stare sereni).

Buona serata!!