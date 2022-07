INCOMINCIAMO BENE! Solo un suggerimento. pensate a vincere e poi se ne parla. Letta Calenda per favore astienetevi da fare il leader! Lasciate spazio ai riformisti.

Letta: “Il voto più importante di sempre. Dibattito su premiership surreale”. Ma Calenda dice: “Se Draghi dice no, vado io a P. Chigi” Il segretario dem alla Direzione Pd: “O noi o Meloni, il pareggio non è contemplato, o vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”. Priorità a lavoro e ambiente. “Dobbiamo parlare anche agli elettori di Forza Italia”

Enrico Letta definisce “surreale” la discussione sul candidato premier dell’area progressista, ma si dice pronto a essere “il front runner” del Pd alle elezioni del 25 settembre, “se lo vorrete, assumo fino in fondo questa responsabilità di guidare la lista per una Italia democratica e progressista”. Proprio mentre Carlo Calenda, a Sky Tg24, dice che il Piano A è “un Draghi bis con una forte componente riformista”, ma “se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo paese”.

“Il pareggio non è contemplato. Non c’è pareggio, o vince l’Europa comunitaria o quella dei nazionalismi”, dice il segretario del Pd davanti alla Direzione nazionale, allargata ai gruppi parlamentari, delle prossime elezioni del 25 settembre, “mai come stavolta il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell’altra. La scelta è fra noi e Meloni. O vince l’Europa del Next generation Eu, dell’Erasmus, della speranza e del coraggio o vince l’Europa dei nazionalismi, di Orban e Marine Le Pen. Non ci sono terze vie”.

“Siamo qui per parlare dell’Italia 2027. Anche se siamo concentrati sull’oggi, l’Italia del 2027 dipenderà dalle scelte che faremo oggi. Noi la vogliamo profondamente diversa da quella di oggi che non ci piace, perché respinge i giovani. L’Italia attrae soprattutto uomini di finanza. Il nostro è un Paese attrattivo per chi ha realizzato patrimoni. È una contraddizione profonda quella di un Paese che attrae chi ha già prodotto e respinge chi ha la speranza di produrre” afferma il segretario del Pd, “noi siamo qui a sviluppare i talenti e le speranze del futuro”.

Bisogna evitare “un’Italia che si trovi a essere con un governo alleato a quelli ungherese e polacco, finendo per avere come obiettivo principale affossare il green deal e tornare indietro sulle scelte fondamentali che stiamo facendo a livello europeo” in tema di ambiente. “Le destre italiane sono state tutte a difesa del nero fossile”. Letta parla del Pd come “il più grande partito ambientalista d’Europa. Vogliamo declinare la difesa dell’ambiente con un legame indissolubile della sostenibilità sociale: se non c’è lavoro è inutile chiedere alle persone di sacrificarsi per la sostenibilità climatica”.

“Forza Italia è un partito con cui abbiamo collaborato al governo, abbiamo lavorato bene”, ha detto. “Poi, improvvisamente, questa scelta incomprensibile che gli sta portando una frana di consensi e dirigenti. Fi ha deciso di sciogliersi dentro la Lega, ed è un punto di non ritorno, ma lì si è aperta una voragine, dentro il centrodestra. O noi convinciamo una parte degli elettori che hanno votato lì o sarà difficile giocarla solo sugli astensionisti. Dobbiamo parlare anche con chi ha votato Fi alle ultime elezioni o le liste civiche”.

Lavoro e ambiente sono le direttrici del programma del Pd. “La nostra strategia è riuscire a tenere insieme sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale” ha detto Enrico Letta parlando nella sua relazione. “La trasformazione dei lavori, della formazione rispetto al mondo del lavoro: abbiamo fatto importanti passi sui temi dell’Its, delle specializzazioni più innovative. La centralità del tema del lavoro è tanto più importante in una giornata come oggi, alla vigilia dell’incontro del governo con le parti sociali. Quando mi ha chiamato Landini, l’altro giorno, dicendomi che era stato convocato a Palazzo Chigi, mi sono reso contro della responsabilità che si sono assunte le forze politiche che il 20 luglio non hanno rinnovato la fiducia al governo. Il dialogo con le parti sociali aveva preso piede e stava per dare risultati importanti. Il salario minimo e le altre scelte erano pronte e le riprenderemo nella prossima legislatura, perchè la prossima sia la legislatura del lavoro”.

Bisogna evitare, dice ancora Letta, un’Italia in mano a una destra lontana dal percorso europeo. “Oggi per l’Europa è una giornata un po’ particolare. Oggi 10 anni fa l’allora governatore della Bce (Mario Draghi, ndr) pronunciò lo storico whatever it takes. Da allora la storia della politica monetaria è cambiata. Quel whatever it takes ha stabilito una nuova strategia, di un’Europa all’attacco, più forte, capace di lanciare investimenti comuni, crescere insieme e salvarsi insieme”.

“La maggior parte dei seggi saranno seggi con l’incertezza che ho vissuto anch’io a ottobre. Votiamo per un senato con 200 seggi, la gran parte dei collegi dobbiamo contenderli strada per strada, comune per comune”. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla direzione nazionale del Pd allargata ai gruppi parlamentari. “Impegno e generosita’ chiedero’ a tutti, soprattutti ai nomi importanti”, ha aggiunto Letta. “Ognuno di voi rifletta su come dare una mano e non essere un problema o piantare paletti per vedere se poi qualcuno li toglie”.

INCOMINCIAMO BENE! Solo un suggerimento. pensate a vincere e poi se ne parla. Letta Calenda per favore astienetevi da fare il leader! Lasciate spazio ai riformisti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo