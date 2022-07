Cos’è questo “fronte repubblicano” È un’espressione che viene dalla politica francese, ripresa da partiti e leader di centro intenzionati ad allearsi contro le destre e i populisti

Personalmente, al momento, vedo Italia Viva + Azione e +Europa come gli unici partiti degni di essere votati. Inoltre sentire che “i Verdi difficilmente accetterebbero senza condizioni la parte del manifesto inerente ai rigassificatori e ai termovalorizzatori”, mi fa molto arrabbiare: al momento non siamo ancora riusciti a fare 3 buchi per terra e ottenere energia infilandoci una spina (come la pubblicità dell’enel di qualche anno fa), in qualche modo l’energia va prodotta e, con l’avvento delle macchine elettriche, ne servirà sempre di più. Se i verdi si oppongono alle dighe perché rovinano il paesaggio, alle pale eoliche perché ammazzano gli uccelli, ai termovalorizzatori perché non si possono bruciare i rifiuti, al geotermico perché si buca la terra, al nucleare perché è nucleare, ai generatori perché bruciano metano, alle dinamo perché non non sarebbe etico mettere gente a pedalare giorno e notte (sono ironico), mi devono dire come pensano di ottenere la corrente, perché, ripeto, al momento non è che la possiamo produrre dal nulla.

Come pensano di ottenere l’energia è semplice: comprandola!

Comprandola da qualcun altro che ovviamente ha usato gas, nucleare, eolico etc., e tu la paghi pure il doppio ma puoi sempre dire che vai ad energia elettrica senza dover costruire niente a casa tua. (questi sono i verdi che sanno come funziona il mondo: poi esistono anche quelli che se la raccontano) Se i cosi detti Verdi fossero davvero verdi (=amici, per così dire, di società comune e dell’ambiente), sarebbero PRO rigassificatori, termovalorizzatori et cetera (ovvio, con i dovuto controlli di progettazione e di esercizio). Invece, sono sostanzialmente populisti, stile lady Greta. Amen.

PROBLEMINO Emma Bonino parla poco per tirare a campare acetta tutto,ua volta avuta la certezza d’altri 5 anni di stipendio a ufa, si sveglia mettendo i puntini su tutto,facendo saltare cio che serve al ITALIA . Daccordo! In teoria avremmo bisogno di più donne elettrici come Emma Bonino, ma meno donne in politica come Emma Bonino. Da 20 anni (ma forse sono 30) tengono banco solo i suoi diktat pre-elettorali ai partiti alla sua sinistra. Poi quando viene il momento del voto, di lei rimangono solo piazzate piene e urne vuote.

Dimentichiamo la sua alleanza con Berlusconi dei primi anni ’90 (riconosciamole che perlomento non volle rimanere inglobata in Forza Italia come molti suoi amici Radicali), ricordiamo invece quando la sinistra la propose come candidata alla Regione Lazio nel 2010, quando, malgrado il fresco scandolo-Marrazzo, mentre i partiti che oggi bacchetta i suoi voti glieli portarono, quelli che doveva guadagnare lei mancarono, Dopo una batosta simile, ossia farsi sconfiggere da una Renata Polverini qualunque, uno abbasserebbe la cresta per almeno una quindicina di anni, soprattutto quando la sua presenza in Parlamento è facilitata da chi ti ha voluto regalare il proprio simbolo, evitandoti la seccatura della raccolta di firme (lamentosa e vittimista polemica che era già stata lanciata da Emma).

La sua figura è ancora legata alle grandi battaglie dei diritti civili degli anni ’70, ma si tratta di preistoria. Nel frattempo, per garantirsi una propria sopravvivenza o evidenza politica, la nostra non ha esitato ad allearsi anche con chi quei diritti li vorrebbe cancellare (es: fare gruppo comunque al Parlamento Europeo con i lepenisti a fine anni ’90). Intanto, i partiti che disprezza o verso i quali lancia frequenti fatwa sono gli ultimi baluardi a difesa di quei diritti faticosamente sanciti anni fa, guarda come è strana la politica.

DETTO CIO. Un raggruppamento PD / Italia Viva +Europa / Azione che sostiene Draghi come presidente del consiglio sarebbe l’incarnazione dei miei sogni più proibiti. Se il buon Mario, nella remotissima ipotesi di vittoria elettorale, facesse intendere di essere disponibile a tornare al suo posto, i voti non sarebbero poi così pochi.

Sicuramente da spnde ideologie diverse diranno! Questa iniziativa come quella del PD ha un limite fondamentale: si stanno mettendo insieme delle truppe con tanti generali e pochissimi soldati, ossia tanti leader ambiziosi con un passato di cambi di casacca e scissioni che hanno dietro pochi elettori, anche se questi cartelli cogliessero un buon risultato elettorale quanto tempo questi personaggi dureranno insieme?

Capisco la critica ma mi sembra abbastanza vuota. Quale sarebbe l’alternativa? Un forte capo di partito (magari proprietario del nome e del simbolo) che candida una lista di yes-men, amici, servitori, e storici dipendenti delle sue aziende?

Vero, mancherebbe un capo forte della coalizione e ci sarebbero troppi comprimari… ma abbiamo giá visto che il capo forte mantiene il controllo dei parlamentari dopo le elezioni solo se é sicuro che sará ancora lui a compilare le successive liste dei candidati. Quindi solo in assenza di democrazia interna al partito.

Potrebbe anche essere meglio avere delle liste compilate da molti capetti che dovranno mettersi d’accordo, piuttosto che nottetempo dal segretario di partito che le riempie di fedelissimi ma poi magari lascia il gruppo parlamentare nel corso del mandato da senatore.

