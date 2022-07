Parlare di arroganza e di spacconeria con riguardo a RENZI significa non capire o non voler capire

C’è ne vorrebbero in Parlamento mille deputati e Senatori come Matteo Renzi che non si vende per le poltrone che gli offrono tanto è vero che è stato.l’unico che ha fatto dimettere i suoi Ministri per mandare a casa sia Salvini che Conte.VAI AVANTI RENZI NON TI POSSONO VEDERE PERCHÉ SEI TROPPO GRANDE RISPETTO A LORO …A TUTTI ….Politicamente è come paragonare un topo a una nutria

Parlare di arroganza e di spacconeria con riguardo a RENZI significa non capire il personaggio o, molto peggio, far finta di non capirne lo spirito per ragioni che, a quel punto, non potrebbero che essere di basso conio.

Il problema di RENZI non è voler comandare a destra e a manca, e, addirittura, volerlo fare partendo dal misero quarto della somma dei consensi accreditati al suo interlocutore. Il problema nel quale RENZI si dibatte – (a me sembra) con autentica passione e competenza – è di evitare che il suo tentativo di modificare veramente tutto ciò che nella politica italiana non funziona ormai da decenni, venga vanificato con la tecnica dell’assorbimento, dolce e voluttuoso, da parte di chi su quella politica farlocca o si è adagiato o, sguazzandoci da anni, vuole fermamente continuare a farlo.

E per arrivare al suo obiettivo, RENZI ben sa che l’unico modo è irrigidirsi e non mollare sulle cose essenziali, soltanto su quelle veramente importanti.

Se non si inpuntasse sulle cose da fare,e calasse le braghe per convenienze oersonali, l’offerta sarebbe di diluirsi in una coalizione fino a scomparire come si fa in omeopatia viceversa. Mentre l’apporto di Italia Viva sarebbe importante in termini di voti ma devastante per loro perché non controllabili solo col manuale cancelli e perché dovrebbero fronteggiare idee riformiste nuove, anticasta, anticonvenzionali a volte ma veramente progressiste! Un terremoto insomma difronte al quale preferiscono una comoda opposizione! facendolo passare per arrogante e spaccone. Ma.Il tempo è galantuomo…ed ho speranze….non è possibile che nel PD si comportino con tale odio e il rancore di avere usurpato il trono della Ditta…verso i grandi ex. Ex . Ex ed ora anche Letta che vede in Renzi chi gli ha tolto il trono..quando furono gli stessi che oggi lo hanno richiamato dalla Ville Lumiere a farlo fuori perché “troppo bravo come PdC…

RENZI AVANTI COSI. Non e’ che sbagli te, sono loro e con loro molti italiani ancora incoscienti e con i paraocchi ,che continuano a votare tutti questi incapaci ,scambiandoli per fenomeni e bistrattando te e IV ,colpevoli di avere idee lucide e visione politica lungimirante .Il problema del ITALIA e’ che gli italiani credono alle fesserie e di fesserie gliene promettono a valanga.

Parlare di arroganza e di spacconeria con riguardo a RENZI significa non capire o non voler capire

