“Qualcuno ascolti e accetti le nostre idee che sevono al ITALIA o Italia Viva correrà da sola”

“Qualcuno ascolti e accetti le nostre idee che servono al ITALIA o Italia Viva correrà da sola” E aggiungiamo che. Con la campagna elettorale che sta entrando nel vivo abbiamo deciso di anticipare la #Leopolda12. Ci vediamo a Firenze l’1,2 e 3 settembre. Non mancare! e sono certo che non mancherete. Mi raccomando Registrati su. www.leopoldastazione.it

Così Renzi si immagina il futuro di Italia Viva. Il leader di Italia Viva punta ad ottenere il 5%, ma su eventuali coalizioni non ha alcuna certezza e l’opzione di correre da solo lo alletta.

Matteo Renzi, come sempre mago delle parole, ne ha da dire su tutti. Lui, che Mario Draghi lo avrebbe voluto fino alla fine e anche oltre, adesso si ritrova a correre in questa campagna elettorale dove stranamente non è al centro, anche se punta a tornarci.

L’ex premier, oggi leader di Italia Viva, scalda i motori in vista della sua kermesse annuale, con un obiettivo preciso. «Abbiamo superato i 2mila volontari in un giorno e mezzo. Stiamo preparando la Leopolda, che si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre e si chiamerà ‘Dammi il 5’: chiederemo a ciascuno di portare 5 amici», dice il senatore. «L’obiettivo è arrivare al 5%, siamo convinti di pot arrivare al 10%. C’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa», sottolinea Renzi.

Matteo Renzi-Carlo Calenda: contatto. Ieri i leader di Iv e Azione hanno avuto un primo colloquio. L’incontro “è andato bene, come sempre. Un incontro tra amici, ma l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee” ha commentato, a caldo, il leader di Iv al Tg5. È un passaggio molto importante, le alleanze non si fanno sulla base dell’alchimia o del gioco delle coppie, si fanno mettendo al centro le scelte per i cittadini” ha aggiunto. Quanto poi all’eventualità che Italia Viva possa correre da sola, “al momento assolutamente sì” ha replicato Renzi. “Perché cambi la decisione, serve che qualcuno ascolti e acetti le nostre idee: se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli”

“Siamo abituati ad andare contro tutti”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Come procede l’interlocuzione con Carlo Calenda? “Nel caso di Calenda, la partita dipende solo da lui, è una scelta non facile. Lui parla di doverosa scelta tra un’alleanza col Pd e la corsa al centro. Lasciamo che Azione scelga con molta libertà, con loro i contenuti sono meno distanti che con altri. Noi stasera ci riuniamo e iniziamo a preparare le nostre liste”, prosegue Renzi.

“L’obiettivo è arrivare al 5%, siamo convinti di poter arrivare al 10%. C’è grande entusiasmo attorno a questa iniziativa. Noi non andremo in una lista con Luigi Di Maio. Sono stato il suo bersaglio per anni e non divento certo il suo compagno di viaggio oggi”, “abbiamo condiviso la responsabilità di dare un governo al paese ma non condivideremo la lista elettorale”. ha concluso.

“Qualcuno ascolti e accetti le nostre idee che sevono al ITALIA o Italia Viva correrà da sola” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo