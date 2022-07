Bersani a Letta a La7: “Alleanza con M5s? Elettori potrebbero rimproverarci di non aver fatto un ultimo tentativo. Cerchiamo di non fare fatwe”

“Letta dice che il giudizio degli elettori del Pd sul M5s è lapidario? ? Io consiglierei di preoccuparci del giudizio dei nostri elettorati il giorno dopo le elezioni. Non aver fatto nemmeno un tentativo potrà essere rimproverato. E non solo al Pd ma anche ai 5 Stelle”. Così, nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7, il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il niet del segretario del Pd Enrico Letta a una ricucitura coi 5 Stelle.

Bersani è quello che è stato preso a pesci in faccia dalla Lombardi e Crimi ed è lo stesso che non riuscì a non vincere contro il più disastrato cdx degli ultimi 30 anni e perdere il partito, pd, da un avversario signor nessuno (Renzi) Vai con cautela a parlare di politico esperto

Caro BERSA, non si può far finta di NIENTE e non AMETTERE che il PD si e tagliato le palle non suguendo la linea riformista di Renzi. Non si può eludere il fatto ormai conclamato che il PD non ha più nessun legame con la sinistra. Non si può sottacere che negli ultimi decenni il PD in tutto il suo divenire dalla Bolognina ad oggi, ha sistematicamente operato politiche contrarie alle parti più sane e più deboli della società italiana. Non si può nascondere che il PD ha scelto i potentati, la finanza, le grandi e devastanti opere, abbandonando di sana pianta la questione sociale.

Che dire…Bersa,uomo di sinistra con cultura di governo,DICONO MA CHE NON VEDO….Leggo di Grillo che minaccia di abbandonare i 5S se si deroga dai due mandati…Conte, svelto,approfitta!!!Magari fosse vero!!! Grillo smania di tornare con Di Maio….Certo che accarezzare le posizioni pro-Putin ha creato un’occasione d’oro all’establishment per dipingerli ( i 5S di Conte)come estrema Sx inaffidabile! NON andava assolutamente fatto! Sia nella forma che nella sostanza! Mi spiegate come pensate di fare qualcosa di utile per la povera gente in Italia assumendo posizioni cosi radicali? Si vuol capire che in Italia,la SX estrema sarà sempre marginalizzata? Spero che ciò,faccia riflettere! Comunque,forza Conte, al dunque,dopo le elezioni,correndo da soli (senza radicalizzarvi),il bottino dei VS voti,il democristiano Letta NON potrà farne a meno!!

Bersani un consiglio, il più importante è stare attenti a chiudere le porte perché domani ti potrebbero servire aperte, non foss’altro per fare un governo di programma. Però, come spesso i politici navigati, sbaglia nella valutazione delle alleanze: i voti non sono proprietà dei partiti e non si sommano, anzi è probabile che una alleanza pre-elettorale tra PD e M5S prenda molto meno voti della somma di quelli che i partiti prenderebbero separatamente

E ti dirò di più: dopo la scoppola elettorale (perché ci sarà, vedrai), i “centristi” (cioè i renziani) del PD manderanno via Letta per metterci il renziano Bonaccini. Et voilà: Renzi nuovamente azionista di maggioranza del PD. È così che andrà, la linea dura anti-5S è stata imposta a Letta dai capibastone del PD per farlo andare a sbattere alle elezioni e cogliere la palla al balzo. Tanto lo sanno che queste elezioni per voi sono perse. E pure la scomparsa dei 5 stronzi.

Ma BERSA. Vediamo se sei bravo in logica Nel 2018 il popolo vota in massa il m5s, dopo solo un anno di governo e dopo quello che credete siano provvedimenti che vi porteranno voti scendete al 17% alle elezioni europee Continuate a governare e in tutti i sondaggi e le elezioni amministrative continuate a scendere fino a non confermare nessun sindaco che avevate in carica Oggi luglio 2022 vigilia di elezioni politiche, puff, tutti gli elettori delusi dopo avervi visto all’opera,Governo nazionale e locale, e avervi bocciati senza appello e dopo aver fatto cadere un governo apprezzato dalla maggioranza degli italiani, corre alle urne e vi vota Credibile???

Per concludere ritorno su RENZI E ITALIA VIVA che giudicate voi. Inaffidabile e arrogante …e sono pure le parole che usano certi poteri o caste finanza e padronali ed i giornaloni/TV, ma se si chiedesse a qualcuno di spiegare cosa vuole dire, come nel vostro caso, le mancherebbero le parole … se si é inaffidabile perché si sono poste le buone domande, di fronte alla catastrofe economica in cui CONTR&C ha portato il Paese,e poi con pretese da asili mariucchia CONTRIBUIRE A FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI non si dice inaffidabili! , ma di buon senso dove lo tenete, a differenza degli altri (renzi) che non se ne fregavano di quel che stava succedendo,voi siete innafidabili e scostanti non RENZI, perché vi siee sono limitati ad obbedire alla setta, e andando contro le decisioni del Governo che avevato già votato e che pagheremo tutti, anche lei questo autunno … vuole dire avere un minimo di capacità politica ed economica, ed avere a cuore le sorti del Paese, cosa che é non mancata al Migliore (RENZI9, ed ai Partiti che lo appoggiavano, oramai appiattiti sulle decisioni ed interessi di altri. Ma non si preoccupi avrete, lei e quelli come lei, modo di “apprezzare meglio” le scelte del Migliore (renzi) tra pochi mesi.

