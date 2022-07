E IL TEMPO DELLA SERIETA. COMPETENZA COERENZA, RESPONSABILITA’ E NIENTE PERSONALISMI.

COMPETENZA COERENZA, RESPONSABILITA’ E NIENTE PERSONALISMI

Letta parla di “Agenda Draghi” come programma di governo alternativo a quello della destra. Giusto.

Ma fatica ad uscire da una ambiguità di fondo. Da un lato, fa appello a tutte le forze politiche che hanno sostenuto Draghi e, dall’altro, sembrerebbe ignorare Italia Viva che è l’unica forza politica che più si è spesa per avere Draghi a palazzo Chigi e quella che più si è impegnata perché ci restasse.

Intendiamoci, non è che Italia Viva abbia bisogno di un riconoscimento del PD per esistere, né che non abbia buonissime carte da giocare in una campagna elettorale che dovesse vederla correre da sola.

Non è la sua prima scelta, ma ha l’ambizione di poter raggiungere e superare la soglia del 5% col suo simbolo.

Tuttavia per sperare di vincere, non semplicemente facendo appello al solito spauracchio della destra al governo, c’è bisogno di tutte le forze politiche che hanno condiviso con coerenza l’azione di Draghi, e siano credibili nel proporre un suo sviluppo di governo. Un ragionamento elementare.

Se il PD non si chiarisce rapidamente su questo punto rischia di ricalcare, con inutili aggiornamenti, la disastrosa campagna elettorale del 2018, quando, dopo tre anni di fuoco amico, il PD presentò Renzi come il nemico da battere. Poi si chiesero, ipocritamente, perché avessero perso.

Occorre evitare la coazione a ripetere con lo schema che vedrebbe Calenda sostituire il M5S, che non regge neanche sul piano numerico.

Calenda dice che la sola Azione alle comunali di Roma prese il 20%. Bugia.

A Roma convenimmo che la candidatura di Calenda sindaco fosse portata da una lista civica, non dalla sola Azione, frutto di una coalizione anche con Italia Viva. Che con una grande mobilitazione dei suoi attivisti fece una generosissima campagna elettorale pur sapendo che Calenda avrebbe fatto apparire il risultato come un successo elettorale solo suo e del suo partito.

I romani capirono e i primi due consiglieri comunali eletti in quella lista civica furono i due candidati di punta di Italia Viva.

Oggi Calenda spaccia il 20% raccolto da quella lista civica con Italia Viva, per un risultato della sola Azione.

La riprova del consenso a Italia Viva a Roma ci fu nelle seguenti elezioni suppletive nel 1 Collegio della Camera, in sostituzione di Gualtieri eletto sindaco.

Alle suppletive il candidato fu Valerio Casini, di Italia Viva, che col suo simbolo raccolse il 13% dei voti.

Non sostengo che oltre la metà di quel 20% romano, che Calenda sostiene essere suo, in realtà appartenga ad Italia Viva. I voti non appartengono a nessuno, ma solo ai cittadini che li esprimono in un dato momento elettorale. Che cambia, anche nel giro di pochi mesi.

Sostengo che Italia Viva ha una capacità di rappresentanza espansiva oltre i sondaggi farlocchi, che vengono fatti circolare ad arte con l’obbiettivo di deprimerla agli occhi degli elettori.

Un gioco che, ripetuto oggi, comprometterebbe qualunque possibilità di successo alternativo alla destra.

Quindi niente polemica sterile e atteggiamenti presuntuosi, infondati. Parliamo di politica e programmi per l’Italia che vuole tornare, con Draghi, a risolvere i suoi problemi e farlo al centro dell’Europa.

Oggi su La Repubblica Letta corregge il tiro e parla di un fronte ampio e inclusivo di tutte le forze che hanno sostenuto Draghi. Giusto.

Gli risponde Renzi : “Se Enrico Letta e il Pd riescono a riunire e mettere insieme una grande e forte alleanza in un fronte democratico europeista e riformista saranno forti e credibili altrimenti ancora una volta saranno condannati alla sconfitta. Staremo a vedere. Mario Draghi è il migliore di tutti ed è stato fatto fuori per questo: per invidia. Noi porteremo comunque avanti la sua eredità”.

Questa è la strada giusta, non solo per battere la destra, ma per rilanciare l’Italia.

