Mentana , ha spiegato il perché di tanta contrapposizione e intolleranza nei confronti di Renzi. Bravo Mentana tu capisci bene la vera politica è, Renzi il vero politico italiano Gridalo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista tutti gli altri devono andare a scuola di politica

Renzi è l’unico vero politico, emerge sui tanti politici di cartone, intelliggente, furbo, a volte macchinoso alla maniera andreottiana…

La preparazione di Matteo Renzi e il suo amore per la politica, quella al servizio del paese e non per il potere personale, rende sempre più evidente la mediocrità dei tanti che affollano sia il Senato che il Parlamento e quindi va emarginato. Lo stesso motivo per cui Mario Draghi andava fermato prima come PDR e poi come PDC. Povera Italia!!!!!!

Mentana fuori dal coro e le fa onore dire la verità; fuori dl coro anche nel circo televisivo di Cario. Ed i sondaggi farlocchi, che portano Calenda al 6% e Renzi all’2 % ? Mentana ha sempre ammirato e stimato Renzi. Se non sbaglio eravamo poco tempo dopo il famoso referendum e fu proprio lui, Mentana, a dire che Renzi è la nobiltà della politica. Un grande riconoscimento non c’è che dire.

HA RAGIONE MENTANA.

