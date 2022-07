Telefonate tra Draghi e Meloni: i consigli e i timori sugli alleati. Diversi contatti negli ultimi giorni. La leader Fdi non si aspettava l’accelerazione della crisi: sono “preoccupata” PORELLA E PREOCCUPATA CHE COSA E UNA BARZELETTA.

Stiamo vivendo una favola: prima un cavaliere, poi un conte, poi un drago. Manca solo la strega cattiva….ma sta arrivando.

E così parte il teatrino manipolatorio preelettorale per separare la melone dalle accuse a lega e fdi. Lei é spaventata peccato che il giorno prima della crisi é stata vista riunirsi a cena privata con Salvini e Berlusconi per “discutere”.

Vieni vieni giorgia, vieni al governo anche te, ci sono andati cani e porci ci puoi andare anche te, almeno renderai noto a tutti i tuoi fan(che poracci li capisco pure, pari pure seria) che sei come tutti gli altri, una fanfarona brava a parlare ma poco a fare.

Perché ci troviamo a questo punto? Molti si saranno posti queste domande?

Il venir meno del governo Draghi è stata forse determinata da una azione coordinata tra gli esponenti politici filo- russi collocati in ruoli apicali di alcuni partiti italiani, con marcate simpatie per i regimi autocratici ed autoritari.

Segnatamente, la Lega di Salvini, Forza Italia di Berlusconi ed il Movimento Cinque Stelle con a capo Conte. Le leadership di tali compagini per motivi diversi hanno legami con il regime russo.

In merito all’elemento di coesione tra le formazioni politiche del cosiddetto centro destra, sebbene si fatichi ad individuare la destra, che risiede soprattutto nella necessità condivisa di perpetuare delle posizioni di rendita, del proprio elettorato di rifermento, consistente nella mancanza di concorrenza del sistema produttivo che resta inefficiente e da una perpetua impunità per ogni sorta di evasione fiscale.

E la Meloni è stata furba.La Meloni… una “all’opposizione” PERCHE DEL BENE DEL ITALIA NON LE NE FREGA UN CAZZO e che non ha fatto nulla per fermare delle vere derive totalitarie imposte da CONTE in nome di una sicurezza sanitaria che, come si sta ben vedendo, sono servite a poco e niente ma hanno asfaltato la dignità di centinaia di persone e lavoratori trattati, in uno dei periodi più bui della nostra “repubblica”, come “cittadini di serie b” E! Sapeva benissimo che in un Governo di larghe intese i partiti coinvolti avrebbero perso consensi ed essendo l’unico partito all’opposizione avrebbe fatto il pieno di voti. E’ un tratto distintivo del nostro Belpaese: chi sta all’opposizione ha sempre ragione, fino a quando non governa…

Stiamo vivendo una favola: prima un cavaliere, poi un conte, poi un drago. Manca solo la strega cattiva….ma sta arrivando.

