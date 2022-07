Grillo stavolta ce l’ha fatta: apre la scatoletta di tonno e manda a casa 49 big M5s .Niente deroghe alla regola del doppio mandato: Taverna, Fico, Bonafede, Toninelli e tanti altri non verranno ricandidati. Conte manda giù l’amara medicina

Alla fine l’ha spuntata Grillo. Il fondatore e garante M5s nei giorni scorsi aveva minacciato di abbandonare la sua creatura, se Giuseppe Conte avesse aggirato anche l’ultima regola del Movimento delle origini ancora in piedi: quella sul vincolo dei due mandati, che lo stesso ex comico aveva definito “la luce nelle tenebre”. Entro oggi la decisione ufficiale, ma secondo le indiscrezioni Conte avrebbe già comunicato ai vertici M5s il dietrofront sulle deroghe.

PORELLA. La commovente dichiarazione della Taverna ricorda tanto le ultime parole dei membri del Comitato Centrale del PCUS fatti fucilare da Stalin, che, una volta al muro, gridavano “Viva la rivoluzione comunista! Viva i Soviet! Lunga vita al compagno Stalin!”. stesso significato dice il post strappalacrime della Taverna: “In Senato l’eco delle mie urla continuerà a farsi sentire” La senatrice pentastellata, vittima del diktat di Grillo sul secondo mandato, affida a Facebook le sue parole di congedo. “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama! Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti”. Lo scrive su Facebook Paola Taverna, vicepresidente vicaria del M5S. Taverna affida così ai social il suo commiato dal Movimento, dopo che la scure della legge aurea di Grillo sul secondo mandato si è abbattuta su di lei ed altri membri del partito Cinque Stelle. “Dal Movimento ho avuto tanto. Al Movimento ho dato tanto, come è giusto che sia quando si crede in qualcosa e si è spinti da ideali alti. È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme! Con l’entusiasmo delle origini e la voglia di cambiare che ci ha consentito di vincere tante battaglie. Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre! Viva il Movimento 5 Stelle!”, conclude la senatrice pentastellata.

